Na cestě je prý další Chromecast s Google TV. Bude to kanón?

Když Google ke konci roku 2020 představil další zařízení z rodiny Chromecast, velkou část pozornosti odpoutal od tohoto kusu hardwaru nový televizní systém Google TV. Svou vinu na tom ale nesl (a aktuálně dál nese) také samotný produkt, který v některých parametrech není úplně oslňující a lákavý. Zejména 8GB paměť, navíc cca z poloviny obsazená systémem, není nic, po čem by každý dychtivě skočil. Proto potěší zprávy, že se pravděpodobně chystá další Chromecast.

Redakci 9to5google se podařilo v interní dokumentaci a současně i při rozboru některých aplikací najít stopy po přístroji s krycím jménem Boreal. Zmínky o tomto zařízení se nacházejí ve stejné sekci oprávnění a nastavení, ve kterých jsou k nalezení i předchozí Chromecasty. Ve stejné “rodině” hardwaru je přítomná také Sabrina, krycí jméno již zmíněného “Chromecast with Google TV” z roku 2020.

O specifikacích plánovaného následovníka se zatím nic dalšího neví, ale teoreticky by mohlo jít o víc než jen drobný připojovací “dongle” do televizoru či monitoru. Kdyby chtěl Google pouze vylepšit pár parametrů, možná by raději vydal např. “Chromecast with Google TV 2022” než další nové zařízení. S ohledem na úspěchy konkurenčního Nvidia SHIELD a fakt, že Google mimo jiné provozuje svou streamovací herní službu Stadia, můžeme také očekávat i mnohem větší a vybavenější “kanón”. PS: Víte o tom, že na Google TV se dá z Android TV celkem snadno přejít asi i u vašeho zařízení?

Jaká Chromecast zařízení jste už vyzkoušeli?

Zdroj: 9to5