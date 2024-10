Chromebooky dostanou novou aplikaci. Budete z ní nadšení

Chormebooky dostanou koncem října ChromeOS 130

Zároveň s ním dorazí i aplikace Záznamník (Recorder)



Na Chromebooku Plus bude spolupracovat s AI



Majitelé Chromebooků se mohou těšit na jednu velmi vítanou novinku. Do konce října by se jim v jejich zařízeních měla objevit nejen aktualizace ChromeOS 130, ale i nová aplikace. Ta bude určena pro všechna zařízení. Jedná se o zbrusu nový Záznamník (Recorder), který nabídne jak možnost nahrávání, tak i přepisu do textové podoby.

Dobrou zprávou je, že pro přepis nebude třeba připojení k internetu a může fungovat i v reálném čase. Pakliže tedy potřebujete přepis rozhovoru nebo čehokoliv jiného, můžete ho mít bezpracně ihned před sebou. V přepsaném textu bude možné vyhledávat a můžete ho exportovat i do jiné aplikace/programu (stejně jako to můžete provést se zvukovým záznamem). Výhodou je také možnost nahrávání uvnitř daného zařízení.

Chromebook Plus navíc získá i některé další funkce, které práci se záznamem ještě zjednoduší. Díky umělé inteligenci bude možné nejen získat přepis zvuku, ale třeba i jeho shrnutí. AI bude schopna sepsat obsah nahrávky do třech bodů a navíc vám nabídne i návrh názvu dokumentu.

S příchodem ChromeOS 130 dostanou Chromebooky Plus i další zajímavá vylepšení. Jednat se bude například o funkci Help me read nebo nové efekty videohovorů.

Uvítali byste u záznamníku pomoc AI nebo vsázíte na ruční přepis?

Zdroj: 9to5google