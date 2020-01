Chromebooky obecně jsou zejména v USA nesmírně populární a to hlavně díky vzdělávání, kde je používá velké množství lidí. Mezi přední hráče na trhu patří zcela jistě společnost Acer. Ta dnes představila svůj nový Chromebook 712, což je počítač zaměřený opět na segment vzdělávání a školství. Pro komerční trh bude označován jako Chromebook C871. Co nabídne a kolik bude stát?

Hned při prvním pohledu vidíme celkem bytelnou konstrukci, která by měla být dle výrobce poměrně odolná. Vzhledem k tomu, že je tento Chromebook zaměřen primárně pro školy, může projít v několika rukou, které se k němu nebudou chovat úplně nejlépe. Kromě konstrukce je tedy laptop vybaven odolnou klávesnicí, kterou nerozhodí ani přítomnost tekutých nápojů. Jako zobrazovač zde slouží 12″ IPS displej s rozlišením 1366 x 912 a má poměr stran 3:2, což je pro produktivitu skvělá volba. V programech jako Word, Dokumenty Google či internetových prohlížečích se na něm pracuje mnohem lépe, než na 16:9 displeji, který stále mnoho konkurentů používá.

Chromebook 712 je vybaven procesorem Intel Core i3 10. generace, Pentium Gold 6405U či Celeron 5205U. Tyto procesory mohou být doplněny 4 či 8 GB RAM a jako úložiště nám zde poslouží 32 či 64 GB eMMC. Co se týče portů, nechybí tři konektory USB-C, USB-A 3.0 a 3,5mm jack. Dokonce se zde nachází také čtečka microSD karet. Samozřejmostí je pak přítomnost Wi-Fi 6 a Bluetooth 5.0, což by notebooku mohlo zaručit delší životnost. Chromebook 712 bude k dispozici nejprve v Severní Americe a to za cenu 329 dolarů. Do Evropy dorazí pak v květnu a měl by stát 299 EUR, což je asi 7500 korun bez daně.

Jak se vám líbí nový Acer Chromebook 712?

Zdroj: androidpolice.com