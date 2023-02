Chrome pro Android zavádí slíbené tlačítko pro tajnůstkáře

Historie internetového prohlížeče je skvělý sluha, ale může být také velmi zákeřný pán. Jestli občas hledáte cokoli, co by ideálně neměl kdokoli jiný vidět, jistě oceňujete možnost historii vymazat, případně rovnou pracujete v soukromém režimu v kartách, které v tomto ohledu nezanechávají stopy. Když ale tento režim zapomenete zapnout a stop se chcete zbavit dodatečně, musíte celkem pracně do historie a manuálně mazat buď záznam po záznamu, nebo stránky z určitého časového období počínaje jednou hodinou.

V případě prohlížeče Chrome pro Android to snad už brzy nebude nutné, jelikož Google konečně začíná zavádět praktické tlačítko, s jehož pomocí se dá provést vymazání posledních 15 minut z historie snadno snadno dvě klepnutí. Funkce, která již delší dobu funguje v Chrome na iPhonech a kterou znají třeba i uživatelé konkurenčních prohlížečů, už je na seznamu novinek určených pro implementaci do jádra Chromium.

Odtud už by snad měla vést jen krátká cesta k zavedení do ostré verze. Google tuto funkci slibuje již od roku 2021, ale její spuštění mu trvá už pěkně dlouho. Zmíněné tlačítko pro smazání historie procházení z poslední čtvrthodiny bude k dispozici v menu vpravo nahoře.

Jak často mažete historii v prohlížeči?

Zdroj: apolice