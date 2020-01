“Nechcete ty karty zavřít?” Chrome pro Android bude mít novou funkci

Hromady otevřených karet v prohlížeči možná některým z nás jistým způsobem vyhovují, ale je potřeba nad nimi mít dostatečnou kontrolu. Málokdo dokáže ukočírovat třeba 30 karet a většinou to končí nepřehledným zmatkem. A hlavně v mobilu i zbytečnou zátěží pro celý systém. Nedávno jsme psali o tom, že Google do svého prohlížeče nasazuje novinku pro dohled na médii. Teď se do mobilní verze Chrome chystá funkce, která bude nabízet doporučení na zavírání některých karet. Od minulého roku je možné tuto utilitu zapnout přes vývojářské “flags” prostředí, teď se má dostat prohlížeče přímo.

Chrome zobrazuje doporučení na základě dvou parametrů. Buď pozná a nahlásí duplicitní kartu (protože jste třeba otevřeli odkaz vícekrát), nebo na seznam zařadí karty, které překročí určitý časový práh. Ten je nastavitelný a zatím se dalo vybírat z možností 4 hodiny, 8 hodin a 7 dní. Karty, které jsou vyhodnoceny jako zastaralé, jsou pak doporučeny k zavření. Naštěstí nejde o okamžitý destruktivní proces. Chrome vám po kliknutí na tlačítko nejprve ukáže, které položky navrhuje zavřít a proč. Vy do tohoto výběru můžete případně zasáhnout a pak karty hromadně zavřít.

Přes “flags” parametry je možné zapnout doporučení na zavírání karet v Chrome ve verzi 79. Novinka se ale nyní objevuje automaticky zapnutá i v testovacím nástroji Canary, který je ve verzi 81. Uvidíme, jak rychle Google zavede funkci celoplošně do hlavní aplikace.

Jak často kontrolujete aktuálnost a počet otevřených karet v mobilu?

Zdroj: 9to5g