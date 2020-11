Google právě do světa vypustil novou aktualizaci svého webového prohlížeče Chrome a to jak na Android, tak i na PC. Nová aktualizace Google Chrome opravuje celkem 10 chyb, včetně jedné závažné zero-day, což je chyba, která není obecně známá. Tu zaznamenala skupina Google Threat Analysis Group (TAG), která obecně tyto hrozby sleduje.

Google Chrome zero-day chyba

Americký gigant tradičně neuvedl o jaké konkrétní chyby se jedná a to až do doby, než si novou aktualizaci nainstaluje většina uživatelů. Nejnovější verze Google Chrome pro Windows, macOS a Linux má označení 86.0.4240.183 a opravuje kromě jiného již zmíněnou zero-day chybu, která je kódově označena jako CVE-2020-16009. Kromě toho, že se chyba týká přímo prohlížeče od Googlu se doporučuje updatovat také prohlížeče Opera či Microsoft Edge, které běží na Chromium.

Jestliže tak chcete mít svůj počítač, telefon a obecně svá data co nejlépe chráněna, měli byste si aktualizaci co nejdříve stáhnout. Jak jsme již řekli, aktuálně nevíme, čeho přesně se týkala. Je však jasné, že se jednalo o něco závažnějšího. Americký velikán totiž reagoval poměrně rychle. Pokud ji ještě nemáte dostupnou, můžete využít alternativní zdroj. Většina uživatelů by ji však měla mít automaticky nainstalovanou.

Už máte novou aktualizaci dostupnou?