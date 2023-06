Populární prohlížeč Google Chrome má, jako většina jeho významných konkurentů, svůj vlastní Anonymní režim. Při jeho použití se neukládá například historie procházení či vyplněné formuláře a je omezena řada dalších funkcí s ohledem na soukromí a bezpečnost uživatele. Jedním z těchto omezení je zákaz pořídit v “incognito módu” screenshot neboli snímek obrazovky. Už delší dobu se dá tato překážka vypnout “vlajkou” s názvem IncognitoScreenshot, nicméně ta zase způsobuje jiné problémy. Ty se nyní Google snaží řešit další úpravou.

Zmíněná vlajka alias experimentální přepínač (můžete jej vyhledat a použít na adrese chrome://flags) dovoluje úspěšně pořídit snímek i v případě, že je uživatel v anonymním režimu, což se někdy hodí. Například ve chvíli, kdy si uživatel při procházení v incognito módu uvědomí, že potřebuje neplánovaně něco zachytit.

Chrome for Android is preparing to let you take screenshots of incognito tabs. A new Chrome flag called "Improved Incognito Screenshots" has been added that "enable[s] Incognito screenshots on Android except while the user is on [the] recents screen." pic.twitter.com/iUDAzZmzO0

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) June 20, 2023