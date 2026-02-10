Super akce: Obří 50 000mAh powerbanku s displejem teď koupíte pod tisícovku! Hlavní stránka Zprávičky ChoeTech Digital 50000mAh je powerbanka s obří kapacitou pro festivaly a kempování Má rychlonabíjení 22.5 W (PD 3.0 + QC), displej s procentuálním stavem, 3 výstupy S kódem ALZADNY30 stojí 909 Kč místo původních 1 299 Kč Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 10.2.2026 14:00 Žádné komentáře 0 Padesát tisíc miliampérhodin. Tolik energie pojme ChoeTech Digital 50000mAh – teoreticky stačí na 8–10 plných nabití běžného smartphonu. Ideální na víkendový festival, týdenní kempování nebo jako záložní zdroj. Energie na celý víkend Kapacita činí 50 000 mAh s výkonem 22.5W a podporou rychlonabíjení PD 3.0 a QC. K dispozici jsou tři výstupy: 2× USB-A a 1× USB-C. Můžete tedy nabíjet až tři zařízení současně, výkon se však v takovém případě sníží. Digitální displej ukazuje přesná procenta nabití, ne jen čtyři LEDky. Maximální výstupní proud činí 3A a napětí 12V. iPhone nabije z 15 na 54 % za 30 minut, celý telefon s 5000mAh baterií nabijete zhruba osmkrát. KOUPIT NA ALZE Jeden zákazník shrnuje: „Vzal na festival Rock pro lidi, dost pro 2 telefony na 4 noci.“ Slovenský recenzent dodává: „Za tie peniaze dobrý produkt, postačí na bežné kempovanie a víkendové rybačky.“ Cihla s dlouhým nabíjením S kapacitou 50 000 mAh přichází i odpovídající váha a rozměry. Powerbanka váží přes 400 gramů a má rozměry 150 × 68 × 65 mm – opravdu je to „cihla“. Pro kapesní nošení není vhodná, ale do batohu nebo auta ideální. KOUPIT NA ALZE Hlavní nevýhoda: extrémně dlouhé nabíjení. Ze 70 na 100 % trvalo jednomu zákazníkovi 14 hodin s 2A nabíječkou. I s rychlonabíječkou počítejte s 10–12 hodinami na plné nabití. „K nabíjení to chce použít 65W nabíječku, jinak to budete nabíjet týden s nějakou 15W,“ radí uživatel. Pozor: powerbanku nelze brát do letadla. Kapacita 185 Wh výrazně překračuje limit 100 Wh pro příruční zavazadla. Co říká 277 zákazníků Hodnocení je velmi solidních 4,7 z 5, na Alze se prodalo přes 500 kusů a 91% zákazníků ji doporučuje. „Momentálna cena v pomere k využiteľnej energii je bezprecedentná,“ chválí slovenský zákazník. „Kvalitní zboží, super cena,“ souhlasí další. Opakující se výtky: někteří zákazníci hlásí poškrábaný displej již při vybalení – zřejmě chybí ochranná fólie. Několik recenzí zmiňuje pískání při nabíjení, zejména u větších variant. „V tiché místnosti je pískání dost slyšet, třeba v noci.“ Jeden zákazník popsal vážnější problém: po 20 cyklech se powerbanka začala silně zahřívat a vydávat syčivý zvuk. Reklamovanost 1,7 % je ale stále nízká – většina kusů funguje bez problémů. KOUPIT NA ALZE Původní cena byla 1 299 Kč a teď s kódem ALZADNY30 stojí 909 Kč. Za powerbanku s kapacitou 50 000 mAh, rychlonabíjením a displejem je to jeden z nejlepších poměrů cena/kapacita na trhu. Potřebujete powerbanku na víkend v přírodě, nebo vám stačí kompaktnější verze do kapsy? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza powerbanka slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Xiaomi kromě nových telefonů přinese i skvělou powerbanku. Nabíjí extrémně rychle a dobře vypadá Adam Kurfürst 5.1.2025 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024