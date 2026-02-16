MiniLED televize pod 10 tisíc? Tento model má 4K rozlišení, QLED technologii a systém Google TV Hlavní stránka Zprávičky CHiQ M55QN9G je 55" Mini LED televize s Google TV a 4K rozlišením Vyrábí se v Nymburku a má 4 roky záruky – dvojnásobek běžného standardu S kódem ALZADNY20 stojí 9 432 Kč místo původních 11 790 Kč Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 16.2.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Mini LED televize pod deset tisíc? CHiQ M55QN9G kombinuje technologii podsvícení, kterou najdete u prémiových modelů, s cenou nižší střední třídy. Značka CHiQ možná není tak známá jako Samsung nebo LG, ale má 65 let zkušeností s výrobou televizí a v Česku provozuje vlastní továrnu i servis. Mini LED s lepší černou Mini LED podsvícení znamená více zón lokálního stmívání než u běžných LED panelů. Výsledek? Hlubší černá a lepší kontrast, zejména ve tmavých scénách. „Výborný obraz, černá je veľmi dobrá aj pri sledovaní za úplnej tmy,“ potvrzuje jeden zákazník. QLED technologie přidává širší barevný gamut a vyšší jas. Kombinace obou technologií v této cenové kategorii je neobvyklá – běžně byste za Mini LED zaplatili výrazně víc. Pozor na obnovovací frekvenci Marketing mluví o 120 Hz, ale realita je jiná. Nativní obnovovací frekvence panelu je 50/60 Hz. Technologie DLG 120Hz a MEMC jsou interpolační – dopočítávají meziobrazy. Pro sledování filmů a sportu to funguje, ale hráči očekávající skutečných 120 Hz budou zklamaní. Pro konzole PS5 nebo Xbox Series X ve 120fps režimu to není. Google TV a rychlá odezva Systém Google TV běží svižně díky 4jádrovému procesoru, avšak 2 GB RAM je na pováženou. „Rychlá odezva na user interface,“ chválí zákazník. Netflix, YouTube, Prime Video – všechno je dostupné přímo z obchodu. Chromecast a AirPlay umožňují streamování z telefonu. Zvuk je slabina Vestavěné 20W reproduktory s Dolby Atmos jsou na tenkou televizi standardní, ale zákazníci opakovaně zmiňují: „Zvuk odpovídá plochým TV,“ nebo „slabší zvuk.“ Pokud vám záleží na kvalitním zvuku, počítejte s dokoupením soundbaru. Čtyři roky záruky z Nymburku Hlavní výhoda CHiQ: výroba i servis v České republice. To znamená rychlejší reklamace a 4 roky záruky místo standardních dvou. Při ceně pod deset tisíc je to silný argument – pokud se něco pokazí, nebudete čekat týdny na díly z Asie. KOUPIT NA ALZE Původní cena byla 11 790 Kč a teď s kódem ALZADNY20 stojí 9 432 Kč. Hodnocení 4,8 z 5 od 14 zákazníků je výborné. Za tuto cenu dostanete Mini LED panel s Google TV, 4K rozlišením a čtyřletou zárukou. Kompromisy jsou jasné: slabší zvuk a interpolovaných 120 Hz místo skutečných. Pro běžné sledování televize a filmů to ale bohatě stačí. Slyšeli jste o značce CHiQ, nebo je to pro vás novinka? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza slevy Televize Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Nejlepší televize do 10 000 Kč (2024). Vybrali jsme aktuální špičku Jakub Kárník 21.10.2024