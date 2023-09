ChatGPT je zakázáno nebo omezeno již ve 24 zemích

Některé americké školy už vydaly zákazy o užívání

Japonsko vyvíjí svůj vlastní jazykový model

Někteří ho milují, někteří ho odsuzují. S jeho příchodem nastal ve světě nebývalý boom podobných webových aplikací a neskutečnou rychlostí se rozšířil po celém světě. Řeč je o jazykovém modelu poháněném umělou inteligencí vyvinutým společností OpenAI – Chat GPT. Během pouhých dvou měsíců od svého uvedení na trh se stal nejrychleji expandujícím spotřebitelským fenoménem, který přitáhnul více než 100 milionů uživatelů. I když se zdá být tato technologie perfektním pomocníkem, pro některé státy se stala velice kontroverzním tématem.

Itálie prvním evropským státem se zákazem

Itálie se stala prvním evropským státem, což vyvolalo diskuse o možném rozšíření zákazu do dalších západních zemí. Jak jsme vám již psali dříve, italský Úřad pro ochranu dat (Garante) vydal nařízení, kterým zakázal firmě OpenAI zpracovávat osobní údaje uživatelů. Garante upozornil na únik dat, nedostatečně definovaný právní základ pro sběr osobních dat pro trénink algoritmů, na absenci věkového omezení a možnost poskytování nepřesných informací. Nicméně méně než měsíc po zákazu vláda změnila svůj postoj a rozhodnutí bylo staženo, Italům byl obnoven přístup a vývojáři uvedli, že provedli změny v souladu s regulačními orgány. O zákazu uvažovalo také Německo, kvůli obavám o soukromí a bezpečnost dat svých občanů.

Regulace umělé inteligence

Evropská unie také představila zákon, který přísně omezuje používání umělé inteligence v klíčové infrastruktuře, vzdělávání, právním systému ale také v dalších oblastech. USA dosud nepředstavila žádná formální pravidla pro dohled nad AI technologiemi, ačkoli národní institut pro vědu a technologii vydal rámec pro správu rizik spojených s AI. V Číně není ChatGPT oficiálně dostupný kvůli místní internetové cenzuře, ale několik velkých technologických společností v zemi vyvíjí své vlastní alternativy – a to například i Japonsko.

Zákazy v USA

Zákaz v amerických školách se také stává stále více diskutovaným tématem. Několik školských obvodů, včetně těch v Los Angeles, New Yorku a Seattlu, již přístup zakázalo. Důvodem je obava z podvádění, minimální podpora rozvoje kritického myšlení a řešení problémů u studentů. Tyto zákazy vyvolaly debatu o tom, zda by měly školy systémy využívat k podpoře výuky nebo zda by měly zůstat u svého zákazu kvůli obavám o akademickou poctivost.

Seznam zemí, které mají v současné době zákaz nebo omezení:

Afganistán

Bahrajn

Bhútán

Bělorusko

Čad

Čína

Egypt

Eritrea

Etiopie

Irán

Jemen

Kuba

Laos

Libye

Makedonie

Rusko

SAR

Severní Korea

Středoafrická republika

Súdán

Svazijsko

Sýrie

Turkmenistán

Venezuela

Ačkoliv seznam zatím neobsahuje příliš západních evropských států, stále by se mohl rozrůstat.

Zdroj: MLYearning, Pixabay