OpenAI zbrojí proti Googlu a DeepL s novým překladačem. Proč ChatGPT Translate zatím spíše zklame? Hlavní stránka Zprávičky OpenAI představilo ChatGPT Translate jako samostatný webový překladač na adrese chatgpt.com/translate Nástroj podporuje více než 50 jazyků včetně češtiny a nabízí předvolby stylů pro úpravu překladu Na rozdíl od Google Translate zatím chybí aplikace i podpora překladu obrázků a dokumentů Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 18.1.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Překlad textů z jednoho jazyka do druhého patří mezi odvětví, které umělá inteligence v průběhu posledních let dramaticky proměnila. Ačkoliv chatboti stále nedospěli do stavu, kdy by dokázali lidskou práci nahradit kompletně, jejich schopnosti se neustále zlepšují, a společnosti vyvíjející AI modely dávají jasně najevo, že nehodlají polevovat (přestože se třeba více fokusují na automatizaci programování). OpenAI nyní spouští vlastní překladač pod značkou ChatGPT, který jde po krku zažitým řešením od Googlu a DeepL. Volba stylu jako hlavní ozvláštňující prvek Přestože rozhraním nikterak zvlášť nepřekvapuje – středobodem jsou dvě textová pole a nabídka pro výběr jazyků, ChatGPT Translate se odlišuje (hlavně od Překladače Google) možností upravit styl překladu. Uživatelé mohou jedním kliknutím zvolit, zda má být výsledný text plynulejší, formálnější, vhodný pro akademické publikum, nebo naopak srozumitelný pro dítě. Tyto předvolby využívají schopnosti ChatGPT porozumět kontextu a tónu sdělení. Nástroj aktuálně podporuje více než 50 jazyků, mezi nimiž nechybí ani čeština. Na webové verzi je zatím k dispozici pouze překlad textu, mobilní prohlížeče umožňují také hlasový vstup. OpenAI na stránce zmiňuje i budoucí podporu překladu obrázků, ta však zatím není funkční. Na Překladač Google v mnohém nestačí Ve srovnání s Překladačem Google má ale novinka od OpenAI několik omezení. Momentálně chybí mobilní aplikace, podpora překladu dokumentů i celých webových stránek. Po dokončení překladu nástroj uživatele přesměruje do běžného rozhraní ChatGPT, kde může s textem dále pracovat. Měli byste tedy jásat, že OpenAI spustilo svůj vlastní překladač? Pokud hodláte zpracovávat pouze textový obsah, pak možná, avšak jestli toužíte po maximálním možném pohodlí s aplikací nebo často překládáte obrázky, zatím vás nový nástroj pod křídly ChatGPT spíše zklame. Očekáváme však, že vývojáři na těchto nedostatcích postupně zapracují. Vyzkoušeli jste už ChatGPT Translate? Jak si vede oproti Google Translate nebo DeepL? Zdroje: OpenAI, The Verge, CNET, vlastní O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář AI ChatGPT OpenAI překladač Umělá inteligence Mohlo by vás zajímat Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1.2025 Fotky Google dají uživatelům větší kontrolu, chyby AI půjde opravit Libor Foltýnek 10.1.2025 Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1.2025 Předpověď počasí vstupuje do nové éry. Google představil převratnou technologii a uvolnil ji zdarma Jakub Kárník 6.12.2024 RTX 5070 nabídne výkon vlajkové RTX 4090! Nvidia odhalila novou generaci grafických karet, známe české ceny Jakub Kárník 7.1.2025 Google uhodil hřebíček na hlavičku. Novou funkci Gemini si uživatelé zamilovali a teď je navíc ještě lepší Adam Kurfürst 16.11.2024