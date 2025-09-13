TOPlist

Přijde vám ChatGPT moc drahý? Tady je trik, jak aspoň trochu ušetřit

  • ChatGPT je jedním z nejpopulárnějších jazykových modelů
  • Nabízí omezenou verzi zdarma a také placené tarify s většími možnostmi
  • Našli jsme trik jak ušetřit, i když jen po omezenou dobu

Sdílejte:
Libor Foltýnek
Libor Foltýnek
13.9.2025 18:00
Ikona komentáře 0
ChatGPT úspora

ChatGPT je jeden z nejznámějších, ne-li úplně nejznámější jazykový model. Běžní lidé mu říkají nepřesně umělá inteligence. Společnost Open AI ho nabízí široké veřejnosti zdarma, i když s omezeními. Pro skutečně plné využití služby je třeba zaplatit si aspoň tarif Plus, který stojí asi 24 dolarů měsíčně.

Jestli je to moc nebo málo, teď nebudeme řešit. Nabízí se ale možnost, jak aspoň trochu ušetřit. Stačí pohrozit odchodem a dostanete nabídku, kterou je těžké odmítnout. Jedná se o slevu ve výši 50 %. Podmínkou ale je uvázat se na další 3 měsíce a zaplatit ihned celou částku.

ChatGPT

ChatGPT

OpenAI

Instalovat (Free)

Google Play

Bude vás to tak sice stát trochu víc peněz nárazově, ale další 2 měsíce nebudete platit nic. Nenechte se zmást částkou 72 dolarů, která se objeví. Je to cena před slevou. Navíc pokud jste uprostřed zúčtovacího období, doplatíte pouze poměrnou část. Celková zaplacená, ale i uspořená částka tak může být nižší.

ChatGPT Plus

Pro základní oťukání a nenáročné použití může stačit verze zdarma. Pokud to ale s využitím ChatGPT myslíte vážně, vyplatí se zaplatit aspoň tarif Plus. Free verze je omezená jak počtem dotazů za období, tak rychlostí odezvy. V tabulce uvádíme srovnání základních parametrů.

VerzeModel / typ použitíČasové oknoPočet zpráv / interakcí
FreeGPT-5~ 5 hodin~ 10 zpráv
FreeGPT-4 / GPT-4ourčité časové okno“několik desítek” interakcí
PlusGPT-4o3 hodiny~ 80 zpráv
PlusGPT-43 hodiny~ 40 zpráv
PlusGPT-5~ 3 hodiny~ 160 zpráv

Jak na slevu

Klikněte na ikonu vašeho účtu vlevo dole a vyberte z nabídky Nastavení. Pak v nabídce vlevo vyberte Účet a vpravo nahoře klikněte na tlačítko Spravovat. Zde pak vyberte položku Zrušení předplatného. Objeví se okno s nabídkou slevy 50 % po dobu 3 měsíců.

ucet nastaveni
zruseni predplatneho
nabidka slevy

Klikněte na tlačítko Získat nabídku a v následujícím okně potvrďte a proveďte platbu. Poté se vám už zobrazí nový tarif s 50% slevou po dobu 3 měsíců.

souhrn platba
novy tarif

Používáte placený ChatGPT?

Zdroj: vlastní, OpenAI

O autorovi

Libor Foltýnek

Libor Foltýnek je redaktor s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti technologií a fotografie. Jeho práce je charakterizována důkladným výzkumem, poutavým vyprávěním a praktickými radami, které zpřístupňují… Více o autorovi

Libor Foltýnek
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Google Gemini ilustrace

Google uhodil hřebíček na hlavičku. Novou funkci Gemini si uživatelé zamilovali a teď je navíc ještě lepší

Adam Kurfürst
16.11.2024
spotřeba elektřiny AI

AI spotřebovává neskutečné množství elektřiny i vody. Jak dlouho to bude udržitelné?

Jana Skálová
3.1.

Google nabízí nové předplatné. Za úplný pakatel poskytne více úložiště

Adam Kurfürst
11.9.2024
Solos AirGo Vision chytré brýle

Tyhle chytré brýle mají kameru a umělou inteligenci. Jak je na tom cena?

Adam Kurfürst
14.12.2024
Elon Musk X mezi penězi

Elon Musk se toho nebojí. Navýšil cenu předplatného za X až o 365 %

Jana Skálová
27.12.2024
muž se natáčí na video

ChatGPT umí analyzovat videa v reálném čase! Vezměte mobil a můžete začít experimentovat

Jana Skálová
17.12.2024