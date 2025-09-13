Přijde vám ChatGPT moc drahý? Tady je trik, jak aspoň trochu ušetřit Hlavní stránka Návody ChatGPT je jedním z nejpopulárnějších jazykových modelů Nabízí omezenou verzi zdarma a také placené tarify s většími možnostmi Našli jsme trik jak ušetřit, i když jen po omezenou dobu Sdílejte: Libor Foltýnek Publikováno: 13.9.2025 18:00 Žádné komentáře 0 ChatGPT je jeden z nejznámějších, ne-li úplně nejznámější jazykový model. Běžní lidé mu říkají nepřesně umělá inteligence. Společnost Open AI ho nabízí široké veřejnosti zdarma, i když s omezeními. Pro skutečně plné využití služby je třeba zaplatit si aspoň tarif Plus, který stojí asi 24 dolarů měsíčně. Jestli je to moc nebo málo, teď nebudeme řešit. Nabízí se ale možnost, jak aspoň trochu ušetřit. Stačí pohrozit odchodem a dostanete nabídku, kterou je těžké odmítnout. Jedná se o slevu ve výši 50 %. Podmínkou ale je uvázat se na další 3 měsíce a zaplatit ihned celou částku. ChatGPT OpenAI Instalovat (Free) Google Play Bude vás to tak sice stát trochu víc peněz nárazově, ale další 2 měsíce nebudete platit nic. Nenechte se zmást částkou 72 dolarů, která se objeví. Je to cena před slevou. Navíc pokud jste uprostřed zúčtovacího období, doplatíte pouze poměrnou část. Celková zaplacená, ale i uspořená částka tak může být nižší. ChatGPT Plus Pro základní oťukání a nenáročné použití může stačit verze zdarma. Pokud to ale s využitím ChatGPT myslíte vážně, vyplatí se zaplatit aspoň tarif Plus. Free verze je omezená jak počtem dotazů za období, tak rychlostí odezvy. V tabulce uvádíme srovnání základních parametrů. VerzeModel / typ použitíČasové oknoPočet zpráv / interakcíFreeGPT-5~ 5 hodin~ 10 zprávFreeGPT-4 / GPT-4ourčité časové okno“několik desítek” interakcíPlusGPT-4o3 hodiny~ 80 zprávPlusGPT-43 hodiny~ 40 zprávPlusGPT-5~ 3 hodiny~ 160 zpráv Jak na slevu Klikněte na ikonu vašeho účtu vlevo dole a vyberte z nabídky Nastavení. Pak v nabídce vlevo vyberte Účet a vpravo nahoře klikněte na tlačítko Spravovat. Zde pak vyberte položku Zrušení předplatného. Objeví se okno s nabídkou slevy 50 % po dobu 3 měsíců. Klikněte na tlačítko Získat nabídku a v následujícím okně potvrďte a proveďte platbu. Poté se vám už zobrazí nový tarif s 50% slevou po dobu 3 měsíců. Používáte placený ChatGPT? Zdroj: vlastní, OpenAI O autorovi Libor Foltýnek Libor Foltýnek je redaktor s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti technologií a fotografie. Jeho práce je charakterizována důkladným výzkumem, poutavým vyprávěním a praktickými radami, které zpřístupňují… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář ChatGPT předplatné úspora Mohlo by vás zajímat Google uhodil hřebíček na hlavičku. Novou funkci Gemini si uživatelé zamilovali a teď je navíc ještě lepší Adam Kurfürst 16.11.2024 AI spotřebovává neskutečné množství elektřiny i vody. Jak dlouho to bude udržitelné? Jana Skálová 3.1. Google nabízí nové předplatné. Za úplný pakatel poskytne více úložiště Adam Kurfürst 11.9.2024 Tyhle chytré brýle mají kameru a umělou inteligenci. Jak je na tom cena? Adam Kurfürst 14.12.2024 Elon Musk se toho nebojí. Navýšil cenu předplatného za X až o 365 % Jana Skálová 27.12.2024 ChatGPT umí analyzovat videa v reálném čase! Vezměte mobil a můžete začít experimentovat Jana Skálová 17.12.2024