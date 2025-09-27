ChatGPT Pulse vám každé ráno přinese přehled informací šitý na míru. Hlavní stránka Zprávičky OpenAI spustilo preview funkce ChatGPT Pulse pro Pro předplatitele na mobilech Pulse každé ráno přináší personalizované aktualizace na základě vašich chatů a kalendáře Funkce pracuje přes noc a sama vyhledává relevantní informace bez nutnosti ptát se Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 27.9.2025 10:00 Žádné komentáře 0 Společnost OpenAI představila funkci ChatGPT Pulse, která ztělesňuje další praktické využití umělé inteligence. Namísto toho, abyste se neustále museli proaktivně dotazovat, vám ChatGPT přinese každé ráno souhrn informací šitý na míru. Pravděpodobně se k ní ale ještě nedostanete. Osobní asistent, který pracuje, když spíte Propojení s kalendářem a e-mailem Vy rozhodujete, co se zobrazí Praktické příklady od studentů Jaká jsou současná omezení? Jako běžný uživatel se k funkci zatím nedostanete Osobní asistent, který pracuje, když spíte ChatGPT Pulse funguje na principu asynchronního výzkumu. Každou noc analyzuje vaši historii chatů, uložené preference v paměti a případně i propojené aplikace. Ráno pak dostanete sadu vizuálních karet s aktualizacemi, které si můžete rychle prohlédnout nebo otevřít pro detailní informace. Now in preview: ChatGPT PulseThis is a new experience where ChatGPT can proactively deliver personalized daily updates from your chats, feedback, and connected apps like your calendar.Rolling out to Pro users on mobile today. pic.twitter.com/tWqdUIjNn3— OpenAI (@OpenAI) September 25, 2025 Systém například sleduje témata, o kterých často diskutujete, a automaticky vyhledává nové informace. Pokud jste včera řešili cestování do Londýna, ráno najdete tipy na zajímavá místa. Když zmíníte, že trénujete na triatlon, dostanete návrhy tréninkových plánů nebo nové běžecké trasy ve vašem okolí. Propojení s kalendářem a e-mailem Pulse umožňuje propojit Gmail a Google Calendar pro získání dodatečného kontextu. Tato integrace je ve výchozím nastavení vypnutá a můžete ji kdykoliv aktivovat či deaktivovat v nastavení. S propojeným kalendářem dokáže ChatGPT: Připravit návrh agendy pro nadcházející schůzku Připomenout koupit narozeninový dárek podle událostí v kalendáři Doporučit restaurace v místě vaší plánované cesty Vytvořit páteční přehled místních událostí na víkend Vy rozhodujete, co se zobrazí Funkce obsahuje tlačítko „curate“, pomocí kterého můžete ChatGPT říct, jaké informace chcete vidět v budoucích přehledech. Můžete požádat o aktuální informace ze světa profesionálního tenisu, tipy na učení nových dovedností nebo třeba rychlé recepty na zdravé večeře. Systém si pamatuje váš feedback a postupně se učí, co je pro vás relevantní. Každá aktualizace je dostupná pouze jeden den, pokud si ji neuložíte jako chat nebo se na ni nezeptáte. You can also curate what appears in ChatGPT Pulse by asking for what you’d like in your next update. pic.twitter.com/iGChit4IKz— OpenAI (@OpenAI) September 25, 2025 Praktické příklady od studentů OpenAI spolupracovalo se studenty v rámci ChatGPT Lab pro získání zpětné vazby. Jeden ze studentů, Isaac Seiler, popisuje svou zkušenost: „Dostal jsem doporučení na základě včerejší konverzace o plánování volna během grantu na Tchaj-wanu. ChatGPT mi automaticky našel informace o vlakových spojích a dopravě, které bych sám nikdy nehledal.“ Další studenti oceňují funkce jako kombinování různých zájmů do jedné aktualizace, sledování dlouhodobých projektů nebo připomenutí dokončit rozpracované úkoly. Jaká jsou současná omezení? ChatGPT Pulse je zatím preview verze, která ne vždy trefí do černého. Můžete dostat tipy na projekt, který jste už dokončili, nebo návrhy, které nejsou relevantní. Systém se ale učí z vašeho feedbacku a časem se zlepšuje. OpenAI plánuje rozšířit podporu dalších aplikací a přidat možnost doručování aktualizací během dne – například rychlou kontrolu před schůzkou nebo připomenutí dokončit koncept. Cílem je vytvořit AI asistenta, který proaktivně pracuje na vašich úkolech, i když se ho zrovna na nic neptáte. Jako běžný uživatel se k funkci zatím nedostanete ChatGPT Pulse je momentálně dostupné pouze v mobilní aplikaci, a to jen pro předplatitele tarifu Pro. Ten vychází na 200 dolarů měsíčně. Šéf OpenAI v příspěvku na platformě X uvedl, že se společnost pokusí najít způsob, jak funkci časem přinést i předplatitelům levnějšího členství Plus. Využili byste funkci, která vám každé ráno připraví informace na míru? Zdroje: OpenAI, @sama/X O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Adam Kurfürst
Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi