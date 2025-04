Pozná ChatGPT, kde bydlíte? Na sociálních sítích se rozmohl nový trend a my ho otestovali

OpenAI několik dní nazpět představila model o3, který vyniká v pokročilém uvažování. Krátce po jeho uvedení, jak už tomu ostatně bývá po uvedení prakticky jakékoliv nové AI, zaplavily sociální sítě příspěvky demonstrující jeho schopnosti. Trendem se nyní zdá být takzvané reverzní vyhledávání polohy, které spočívá v rozpoznání lokace pouze na základě její fotografie. Sami jsme tedy zkusili, jak na tom ChatGPT doopravdy je.

Jsme v ohrožení?

„Nikdo není v bezpečí,“ stojí v jednom z příspěvků na sociální síti X, který v době psaní článku dosáhnul více než 750 tisíc zobrazení. Uživatel @MatthewBerman v něm předvádí, jak ChatGPT dokázalo za použití modelu o3 přesně určit polohu muže pouze dle jeho fotografie.

OMG o3 is insane. No one is safe lol. pic.twitter.com/O3EIWC4Ool — MatthewBerman (@MatthewBerman) April 18, 2025

Přestože se mnozí skeptici domnívali, že chatbot pouze vytáhne metadata ze souboru, AI je ve skutečnosti daleko schopnější. ChatGPT skutečně dovede zanalyzovat obsah fotografie tak, aby z ní vytáhnul potřebná vodítka, která s pomocí vlastních znalostí nebo vyhledávání na internetu spojil do finálního řešení v podobě názvu místa nebo konkrétních zeměpisných souřadnic.

Pokud by bylo s pomocí AI možné určit, odkud byla pořízená daná fotografie, během pouhých několika minut – v citovaném příspěvku dokonce stojí, že ChatGPT přemýšlelo jen 70 sekund – měl by se každý z nás zamyslet nad tím, jaké obsah zveřejňuje na internetu. Nedopatřením by klidně mohlo dojít k prozrazení místa bydliště, a to daleko snáz než kdy dřív. Při procházce městem, kterou obratem dokumentujete na svůj Instagram, byste pak zničehonic mohli potkat někoho, o jehož přítomnost nestojíte ani v té nejhorší noční můře.

Je ChatGPT opravdu tak dobré? Vyzkoušeli jsme to!

Nedalo nám to a v reakci na až možná děsivé příspěvky na X jsme reverzní vyhledávání polohy s ChatGPT sami vyzkoušeli. Faktem je, že fotografie musí pro správné určení lokace obsahovat jasná vodítka, která chatbota dovedou k cíli. Může jít o nejrůznější nápisy, dobře rozpoznatelné budovy, registrační značky vozidel atp. AI rozhodně není magická, a tak v žádném případě nečekejte, že po sdílení naprosto náhodné fotografie pole s přesností na metr určí, kde jste ji pořídili.

Když jsem umělé inteligenci předložil fotografii zachycenou na Vinohradech, kde zrovna kolegové stěhovali dříve recenzovanou televizi z jednoho auta do druhého, ChatGPT polohu správně určilo do dvou minut. Důvod? AI nejprve zaregistrovala deformovanou nálepku, na které dříve stálo „Hlavní uzávěr plynu“ (nyní již obsahuje pouze ono první slovo), na základě čehož odvodila, že byl snímek pořízen v Česku. Dále spatřila ceduli s číslem popisným 12, jehož barevné zpracování odpovídá tomu, které se používá v Praze, a poměrně špatně čitelný název ulice Jugoslávská ji nakonec dovedl přesně na místo, kde se kolegové v daný moment nacházeli. Jak to mohu vědět? Postup argumentace si je možné zpětně přečíst (ve skutečnosti byl samozřejmě o něco podrobnější).

Jakmile jsem do ChatGPT nahrál fotku budovy zvané Envelopa Hub, která slouží jako nové sídlo Centra inovací a transferu technologií Univerzity Palackého v Olomouci, AI se trápila více než 10 minut, a přesto nedošla ke správnému výsledku. Po 12 minutách se proces argumentace zaseknul, a když jsem se zeptal, zda stále přemýšlí, prohlásila, že jde o Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Buštěhradě. Když přitom tu stejnou fotku „proženete“ nástrojem Google Lens, ihned se dozvíte přesné informace.

ChatGPT se s fotkou pralo přes 12 minut… a stejně na rozdíl od Google Lens selhalo

Důkazem, že ChatGPT potřebuje jasný orientační bod, je také fotografie pořízená na okraji Brna. Proces argumentace trval bezmála 7 minut a poté model o3 konstatoval, že nejpravděpodobněji jde o staveniště na východním okraji Kyjeva.

I když to trvalo dlouho, ChatGPT naopak potěšilo při identifikaci olomoucké radnice focené v noci, a to ještě navíc z té strany, kde nenajdeme vyhlášený orloj. Fascinující je, že nad Olomoucí začala AI uvažovat prakticky okamžitě, ale pak od této možnosti na nesmírně dlouhou dobu upustila, až se k ní nakonec vrátila a prohlásila ji za správnou.

Nejde pouze o výsadu modelu o3

Jak poznamenal server TechCrunch, který se na trend rovněž rozhodl zareagovat testem, podobné výsledky vykazuje i starší a výrazně dostupnější (i rychlejší) model GPT-4o. Horká novinka s pokročilým uvažováním přesto poskytuje celkově přesnější identifikaci.

„Během našeho krátkého testování se vyskytl přinejmenším jeden případ, kdy o3 našel místo, které GPT-4o nedokázal. Když jsme dostali obrázek fialové nasazené hlavy nosorožce v tlumeně osvětleném baru, o3 správně odpověděl, že pochází z podniku ve Williamsburgu – nikoli z britské hospody, jak GPT-4o odhadl,“ uvedl.

Nepanikařte, ale buďte obezřetní

Přestože jsou výsledky od umělé inteligence opravdu solidní, nemusíte se bát, že by správně určila vaši polohu na základě úhlu, ve kterém se zrovna nachází slunce. Dokud nemá jasnou nápovědu, prakticky nehrozí, že by se trefila. Když ale zoufale nebudete vědět, odkud určitá fotografie pochází, možná vám ChatGPT dokáže poradit více než běžné reverzní vyhledávače (i když jsme výše demonstrovali, jak souboj s Google Lens v jednom konkrétním případě prohrálo).

S tím souvisí i doporučení, abyste byli obezřetní. Jestliže si chcete udržet soukromí, je nyní dvakrát tak důležité, abyste dobře kontrolovali obsah, který zveřejňujete.

Co na schopnost ChatGPT identifikovat lokaci z fotky říkáte vy?

Zdroje: vlastní, X, TechCrunch