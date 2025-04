Už se v tom neztratíte: ChatGPT má nyní knihovnu pro obrázky, které jste vygenerovali

Už se vám někdy stalo, že jste si zapomněli do svého zařízení uložit obrázek, který vám vygenerovala ChatGPT? Pak určitě víte, jak zdlouhavá a otravná může být snaha je v chatovací historii znovu najít. OpenAI si je tohoto malého, ale vlivného detailu, evidentně vědomo, a tak představilo v rozhraní umělé inteligence novou funkci: knihovnu, ve které najdete všechny své vygenerované obrázky. Knihovna se zpřístupnila všem, takže i nám v Česku, a zároveň si ji užijí i ti, kteří si ChatGPT nepředplácí.

Přestože byla novinka zveřejněna všem uživatelům prakticky okamžitě, OpenAI podle dostupných zdrojů stále procesuje všechny vytvořené obrázky, a tak možná celou svou kolekci uvidíte až se zpožděním.

Jak se do knihovny v ChatGPT dostanu?

Knihovna je přístupná jak v mobilní aplikaci, tak na desktopové verzi v prohlížeči. V levé nabídkové liště by se vám měla objevit nová záložka, kterou je právě ta knihovna.

Tuto novou záložku stačí rozkliknout – měla by vás přesměrovat na knihovnu zaplněnou obrázky, které jste v rámci používání vytvářeli. V mém případě už je tam obrázků od umělé inteligence přesně 64, ale je možné, že někteří uživatelé zatím neuvidí žádné. To je v pořádku a v závislosti na výše uvedené informaci by se obrázky měly objevit časem.

Osobně jsem vlastně nikdy nezaznamenala, že bych takovou aktualizaci do ChatGPT potřebovala; zpětně člověku ale dojde, že občas ocení i novinky, o kterých si nebyl vědom, že by je vřele přivítal. Tento krok OpenAI tedy skutečně dává smysl a hlavně působí dojmem, že se společnost o své uživatele míní co nejlépe starat.

Chyběla vám tato funkce v ChatGPT?

Zdroj: X, AndroidAuthority