ChatGPT se stane vaším rádcem v oblasti zdraví. OpenAI spouští oddělený prostor Health, zatím ale jen pro hrstku vyvolených

OpenAI spouští ChatGPT Health jako oddělený prostor pro konzultace o zdraví s důrazem na ochranu soukromí
Služba umožňuje propojení se zdravotními záznamy i aplikacemi třetích stran
Podle OpenAI již nyní pokládá ChatGPT dotazy o zdraví přes 230 milionů lidí týdně

Adam Kurfürst
Publikováno: 9.1.2026 08:00

S generativním chatbotem ChatGPT konzultuje své zdraví 230 milionů lidí týdně. Alespoň to tedy tvrdí organizace OpenAI, která nástroj vyvíjí, na základě anonymizovaného průzkumu. Není proto divu, že se společnost rozhodla spustit oddělený prostor Health (Zdraví), kde si každý bude moct popovídat s umělou inteligencí o zdraví a fitness. Řešení má být bezpečné s ohledem na ochranu soukromí a klade si za cíl poskytovat co nejrelevantnější odpovědi na dotazy – uživatelé tomu budou schopni dopomoct přiložením lékařských zpráv nebo dat z podporovaných aplikací třetích stran. K čemu vlastně ChatGPT Health slouží? Propojení s aplikacemi a zdravotními záznamy Praktické využití v běžném životě Ochrana soukromí a oddělení dat Vývoj ve spolupráci s lékaři Dostupnost a omezení K čemu vlastně ChatGPT Health slouží? Zdravotní informace jsou dnes roztroušené napříč různými portály, aplikacemi, nositelnou elektronikou a lékařskými záznamy. ChatGPT Health má tyto střípky spojit dohromady a poskytnout odpovědi, kterým jednoduše porozumíte. Můžete se například zeptat, jak se vyvíjí vaše hladina cholesterolu v čase, nebo si nechat shrnout výsledky krevních testů před návštěvou lékaře. Chatbot dokáže vysvětlit, co jednotlivé hodnoty znamenají, a navrhnout otázky, které byste měli svému praktikovi položit. OpenAI samozřejmě zdůrazňuje, že ChatGPT Health není určen k diagnostice ani léčbě. Má fungovat jako pomocník, který vám pomůže lépe porozumět vlastnímu zdraví a připravit se na rozhovory s odborníky. To je důležité mít na paměti – jde o nástroj pro informovanost, nikoliv o náhradu skutečné lékařské péče. Propojení s aplikacemi a zdravotními záznamy Hlavní předností ChatGPT Health je možnost propojení s externími zdroji dat. V USA mohou uživatelé připojit své elektronické zdravotní záznamy prostřednictvím služby b.well, která spolupracuje s americkými poskytovateli zdravotní péče. Pro nás v Česku je to zatím nedostupné, ale zajímavější jsou integrace s běžnými wellness aplikacemi. ChatGPT Health podporuje propojení s Apple Health pro data o pohybu, spánku a aktivitě, dále s MyFitnessPal pro sledování stravy a kalorií, Function pro analýzu krevních testů nebo Weight Watchers pro personalizované stravovací plány. Připojit lze také Peloton pro návrhy cvičení, AllTrails pro hledání túr nebo Instacart pro vytváření nákupních seznamů na základě jídelníčku. Propojení s Apple Health ovšem vyžaduje iOS – uživatelé Androidu si budou muset počkat. Praktické využití v běžném životě Představte si, že máte za týden preventivní prohlídku. Místo toho, abyste přišli nepřipravení, můžete ChatGPT Health požádat o shrnutí vašich zdravotních dat za poslední rok a návrh relevantních otázek pro lékaře. Pokud sledujete svou váhu nebo cvičební rutinu, chatbot dokáže analyzovat trendy a upozornit na vzorce, kterých byste si sami nevšimli. Dalším praktickým využitím je vysvětlení laboratorních výsledků. Kolikrát jste dostali papír plný čísel a zkratek, kterým jste nerozuměli? ChatGPT Health dokáže tyto hodnoty zasadit do kontextu vašeho zdravotního stavu a srozumitelně vysvětlit, co znamenají. Podobně může pomoct s porovnáním různých zdravotních pojištění na základě vašich potřeb nebo s vytvořením stravovacího plánu při užívání konkrétních léků. Ochrana soukromí a oddělení dat OpenAI si uvědomuje citlivost zdravotních dat, a proto ChatGPT Health funguje jako izolovaný prostor se zvýšenou ochranou. Konverzace o zdraví jsou uloženy odděleně od běžných chatů, mají vlastní paměť a nepoužívají se k trénování AI modelů. Zdravotní informace nikdy „neuniknou“ do vašich běžných konverzací – funguje to pouze jednosměrně, kdy ChatGPT Health může využít obecný kontext z vašich ostatních chatů. Vývoj ve spolupráci s lékaři ChatGPT Health není jen marketingový produkt – OpenAI tvrdí, že na něm pracovala přes dva roky s více než 260 lékaři ze 60 zemí. Tito odborníci poskytli přes 600 000 příkladů zpětné vazby k odpovědím modelu. Spolupráce formovala nejen schopnosti chatbotu, ale i způsob, jakým komunikuje – jak jasně vysvětluje složité pojmy, kdy doporučuje návštěvu lékaře a jak upřednostňuje bezpečnost.

Chytřejší váhu jste ještě neviděli. Withings Body Scan 2 upozorní na riziko hypertenze
Adam Kurfürst
Zprávičky
Adam Kurfürst
Zprávičky

Pro hodnocení kvality odpovědí vytvořila OpenAI vlastní benchmark nazvaný HealthBench, který nevyužívá standardní testové otázky, ale hodnotí odpovědi podle klinických standardů nastavených lékaři z praxe.

Dostupnost a omezení

Tady přichází studená sprcha. ChatGPT Health zatím není veřejně dostupné – OpenAI začíná s malou skupinou prvních uživatelů a postupně bude přístup rozšiřovat. Zájemci se mohou zapsat do pořadníku. Služba bude dostupná na webu a v aplikaci pro iOS, o Androidu zatím není řeč.

Využili byste ChatGPT pro konzultace o svém zdraví?

Zdroj: OpenAI

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi AI
ChatGPT
Umělá inteligence
zdraví