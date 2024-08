Společnost OpenAI stojící za ChatGPT oznámila, že její pokročilý model pro generování obrázků, DALL-E 3, bude nově dostupný i uživatelům bezplatné verze ChatGPT. Ti budou moci denně vygenerovat až dva obrázky, což sice není žádná extra porce, ale na základní použití a případné nalákání na placené ChatGPT Plus, jde o naprosto dostačující řešení.

DALL-E 3, který byl dosud výsadou předplatitelů služby ChatGPT Plus, vyniká svou schopností generovat komplexní vizuální obsah na základě textových promptů. Jednou z klíčových vlastností je integrace s ChatGPT, která umožňuje AI formulovat detailní pokyny pro generování obrázků. Takže nemusíte mít ani extra velké zkušenosti s psaním promptů. Chatbot si totiž pamatuje i kontext, takže když se s ním o něčem delší dobu bavíte, stačí mu pak prostě napsat, ať vám na dané téma vygeneruje obrázek. Samozřejmě ale můžete využít i pokročilých promptů. Čím detailněji jej popíšete, tím větší je pravděpodobnost, že bude výsledek dle vašich představ.

We’re rolling out the ability for ChatGPT Free users to create up to two images per day with DALL·E 3.

Just ask ChatGPT to create an image for a slide deck, personalize a card for a friend, or show you what something looks like. pic.twitter.com/3csFTscA5I

— OpenAI (@OpenAI) August 8, 2024