Umělá inteligence dokáže skládat básně nerozeznatelné od lidských

Většina lidí nedokáže poznat, jestli je autorem člověk nebo AI

Studie dokazuje, že AI zvládá v básních vyjadřovat i emoce

Pokroky na poli umělé inteligence jsou den za dnem úžasnější. S chatboty si můžeme povídat, pomáhají nám s prací a leckoho v práci brzy možná i nahradí. Studie uveřejněná v odborném listu Scientific Reports dokazuje, že populární chatGPT dokáže psát básně, které nerozeznáte od lidských. Dokonale zvládá napodobit různé styly a verše jsou podle účastníků studie dokonce často lepší, emotivnější a procítěnější než ty lidské.

Cílem studie bylo zjistit, jestli běžní lidé dokážou odlišit básně generované AI od těch napsaných předními světovými básníky. 1 600 lidí proto dostalo celkem 10 básní a měli určit, které psal člověk a které umělá inteligence. Výzkumníci vybrali například texty od Williama Shakespearea, T. S. Eliota, Lorda Byrona, Emily Dickinson a Sylvie Plath.

ChatGPT básní líp než lidé

Následně výzkumníci využili model chatGPT 3.5 od OpenAI a požádali ho o napsání básní podobných stylu zmíněných autorů. Výsledky byly tak přesvědčivé, že spousta lidí nedokázala určit, které básně psali lidé a které AI. A co je ještě zajímavější – texty od chatGPT mnohem častěji přisuzovali lidským básníkům.

Dalších 700 účastníků této studie pak mělo odlišný úkol – měli básně hodnotit, a to aniž by věděli, kdo je jejich autorem. I tady se došlo k zajímavým výsledkům. Básně napsané chatGPT byly podle nich inspirativnější, hlubší a dojemnější než ty od lidských autorů.

Nejhůř paradoxně dopadl T. S. Eliot se svou básní Boston Evening Transcript. U ní byla většina účastníků přesvědčena, že jde o dílo AI.

Poznali byste dílo AI od básně skutečného autora?

Pokud si myslíte, že byste dokázali autora básní odhalit lépe, můžete si to vyzkoušet sami. Tady je pár ukázek, které měli účastníci studie k dispozici. Na konci se dozvíte, jestli je autorem básník nebo chatGPT.

1.

In the stillness of the night

I hear the beat of the city’s heart

The rhythm of the streets, the pulse of life

A symphony of chaos, a work of art

I see the faces in the crowd

Each one a story yet untold

Their hopes and dreams, fears and doubts

A mystery waiting to unfold

The neon lights flicker and glow

Like fireflies in the urban sprawl

A modern-day carnival, a wild show

A place where anything can befall

In this concrete jungle, I find my voice

Amidst the hustle and the noise

A rebel yell, a cry for change

A call for freedom, unchained.

2.

Hey Father Death, I’m flying home

Hey poor man, you’re all alone

Hey old daddy, I know where I’m going

Father Death, Don’t cry any more

Mama’s there, underneath the floor

Brother Death, please mind the store

Old Aunty Death Don’t hide your bones

Old Uncle Death I hear your groans

O Sister Death how sweet your moans

O Children Deaths go breathe your breaths

Sobbing breasts’ll ease your Deaths

Pain is gone, tears take the rest

Genius Death your art is done

Lover Death your body’s gone

Father Death I’m coming home

3.

The readers of the Boston Evening Transcript

Sway in the wind like a field of ripe corn.

When evening quickens faintly in the street,

Wakening the appetites of life in some

And to others bringing the Boston Evening Transcript,

I mount the steps and ring the bell, turning

Wearily, as one would turn to nod good-bye to Rochefoucauld,

If the street were time and he at the end of the street,

And I say, „Cousin Harriet, here is the Boston Evening Transcript.“

4.

She walks the earth with grace and pride,

A beauty that cannot be denied,

With eyes that shine like stars above,

And lips that speak of endless love.

But though she wears a smile so sweet,

A broken heart doth lie beneath,

For in her chest a pain doth beat,

A love unrequited, without relief.

And so she walks with heavy heart,

A figure haunting in the dark,

For love, the sweetest of all art,

Can also leave a painful mark.

Správné odpovědi: 1. AI, 2. Allen Ginsberg: Father Death Blues, 3. T. S. Eliot: The Boston Evening Transcript, 4. AI



Nahradí podle vás AI literáty?

Zdroj: Nature, The Washington Post