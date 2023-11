Komerční článek

Pro mnoho lidí je dojíždění do práce veřejnou dopravou nevyhnutelnou součástí každodenní rutiny. V přeplněných prostředcích se hluk z hlášení zastávek pere s hlasitými konverzacemi spolucestujících a zvuky dopravního prostředku. Díky sluchátkům Huawei FreeBuds Pro 3 a jejich funkci potlačení okolního hluku bude cestování do práce či do školy tiché a klidné. Do uší vám bude hrát pouze to, co vy sami chcete.

Vychutnejte si kvalitní zvuk

Nová generace vlajkových sluchátek TWS Huawei FreeBuds Pro 3 se může pochlubit vynikající kvalitou zvuku a duálním dekódováním ve vysokém rozlišení s kodekem L2HC 2.0 a LDACTM. Nový algoritmus Triple Adaptive EQ zvuk ještě vice zjemňuje a umožňuje uživatelům proměnit všední prostředí každodenní jízdy veřejnou dopravou v místo, kde je každý tón křišťálově čistý. Algoritmus se dokáže přizpůsobit úrovni hlasitosti, struktuře ucha a podmínkám nošení, čímž poskytuje všestrannou optimalizaci sluchového zážitku uživatele v reálném čase a upravuje ekvalizér tak, aby byla zajištěna trvale vynikající kvalita zvuku.

Poslouchejte jakýkoli žánr díky širokému frekvenčnímu rozsahu

Huawei FreeBuds Pro 3 nabízejí široký frekvenční rozsah, při nízkých frekvencích se noří až do 14 Hz, zatímco vysoké frekvence dosahují až 48 kHz, což přináší poslech bohatý na basy a detaily. Ať už je uživatelův hudební vkus zaměřen na elektroniku s těžkými basy, klasiku pohlcující duši nebo jazz podmaňující prsty, tato sluchátka ho uspokojí.

Dvojité dekódování s vysokým rozlišením L2HC 2.0 až LDAC™ zajišťuje, že uživatel uslyší každý nástroj, každou vokální nuanci a každý rytmus tak, jak byl zamýšlen. Výrazné výšky, vyvážené středy a dunivé hloubky posluchače společně přenesou do prostředí živého vystoupení.

Ponořte se do audioknih a podcastů

Pro stále rostoucí počet milovníků podcastů nabízí Huwei FreeBuds Pro 3 skvělý zážitek z poslechu. Sluchátka umí skvěle oddělovat hlasy, takže vyniknou přirozené tóny a kadence mluvčích. To ocení i posluchači audioknih, které je přenesou do nerušeného světa fantazie.

Dlouhá výdrž baterie zajistí zvukový požitek kdekoli

Kromě kvalitního zvuku jsou sluchátka vybavena dlouhou výdrží baterie, která činí 6,5 hodiny a až 31 hodin při použití s nabíjecím pouzdrem. Ovládání gesty zvyšuje pohodlí a umožňuje rychlé a intuitivní ovládání, aniž by bylo nutné sahat po smartphonu. Díky odolnosti vůči vodě a prachu na úrovni IP54 jsou navíc ideální pro bezstarostné používání při sportování venku.