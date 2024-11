Český chatbot Hitchat klonuje skutečné osobnosti! Pokecejte si s Masarykem nebo Werichem

Webová a mobilní aplikace Hitchat klonuje známé osobnosti

Můžete si s nimi popovídat prostřednictvím chatbota

Nápad pochází z české RTM Labs

Napadlo vás někdy, jaké by to bylo promluvit si s Ghándím? Nebo Tomášem Garriguem Masarykem? Nebo Marilyn Monroe? Nejen, že by se vám to v reálném životě nejspíš nikdy nepoštěstilo, ale navíc už jsou všichni tito velikáni bohužel po smrti. Což se ale díky AI může snadno změnit. A dokazuje to platforma Hitchat, jíž stvořila česká firma RTM Labs.

Hitchat funguje podobně jako ostatní chatboti. Můžete si tam psát s umělou inteligencí, ptát se jí na rady, diskutovat a tak dále. Jenže tentokrát nejde o bezejmennou umělou inteligenci, nýbrž o klon mnoha různých světoznámých osobností. A sami si vyberete, s kým byste si takto rádi popovídali.

Jazykový model je “nakrmený” veškerými dostupnými daty o dané osobnosti. A proto dokáže komunikovat podobně jako ona – ve stejném stylu, podobným způsobem i specifickými slovními obraty. Snadno tak můžete nabýt dojmu, že si píšete s reálným člověkem. A co víc, můžete s ním dokonce i mluvit. A i jeho hlas by měl být podobný (pokud bylo možné ho zjistit).

Poradna, mentoring i zábava

Platforma Hitchat.ai podporuje 32 světových jazyků a funguje jak na webu, tak i prostřednictvím mobilní aplikace pro Android 8.1 a vyšší a iOS. Na první pohled vypadá jako běžný “kecálek”, kdy si můžete dopisovat se svými idoly, státníky, celebritami nebo vojevůdci. Případně jim (skoro reálně) zavoláte a popovídáte si s nimi napřímo. A pokaždé si můžete vybrat někoho úplně jiného nebo na konverzaci později navážete.

V databází AI Hitchatu je aktuálně 57 reálných (historických i soudobých), ale i smyšlených postav (například četník ze Saint-Tropez nebo Malý princ z knihy Antoina de Saint-Exupéryho). Z těch historických se jedná například o Napoleona, T. G. Masaryka, Tomáše Baťu, Enza Ferrariho, Miladu Horákovou, Mariana Jelínka, Františka Palackého, Marilyn Monroe, Jana Ámose Komenského a mnoho dalších.

Právě díky tomu, že jde o český projekt, figuruje v něm nespočet zajímavých českých osobností. Takže právě pro Čechy (případně Slováky) může jít o výjimečně zajímavého chatbota. A pomoci by mohl třeba i studentům, kteří by se o dané osobnosti nemuseli jen tupě biflovat, ale mohli by ji takto reálně poznat. Nebo si od ní mohou nechat poradit.

A co víc, můžete si vytvořit i své vlastní digitální dvojče, se kterým si můžete psát nebo volat nejen vy (což je ideální pro současné známé osobnosti). A v plánu jsou brzy také videohovory s chatbotem.

Ceník Hitchatu

Hitchat je nesmírně zajímavý, ale není zadarmo. Respektive je, ale pouze na 30 dní. Přihlásit se do něj můžete s pomocí svého Google nebo Apple účtu, případně si vytvoříte účet se svou e-mailovou adresou. Po ověření e-mailu rázem dostanete 20 kreditů. A každý den trialové verze budete dostávat dalších 20. Pokud pozvete kamaráda, oba dostanete v rámci affiliate programu měsíční předplatné zdarma.

Po uplynutí zkušební doby je nutné vybrat si předplatné, které se vám na účet připíše ve formě kreditů. Aktuálně je k dispozici pouze předplatné Hitchat Pro za 199 Kč/měsíc, které nabídne neomezený přístup. Jinak platí, že 1 textová zpráva stojí 1 kredit, 1 hlasová zpráva stojí 2 kredity.

S kým byste si takto rádi popovídali?

Zdroj: Hitchat