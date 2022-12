Wednesday

Seriál Wednesday momentálně kraluje Netflixu a nachází se na první příčce nejen v Česku, ale i ve většině ostatních zemí. Jedná se o mysteriózní záležitost, na které se mimo jiné podílel i Tim Burton. Momentálně je venku kompletní první série, která čítá osm epizod.

Wednesday Addamsová | Oficiální trailer | Netflix

ČSFD hodnocení: 84 %

Too Hot to Handle

Reality show Too Hot to Handle se nedávno dočkala čtvrté série, ve které se opět můžete těšit na velkou dávku bizarních situací, které nastávají poté, co se účastníci soutěžící o 100 000 dolarů musí vzdát sexu.

Too Hot To Handle: Season 4 | Official Trailer | Netflix

ČSFD hodnocení: 52 %

1899

Seriál 1899 je rovněž originálem od Netflixu. Jedná se o osmidílný seriál, který vypráví o lodi s migranty, kteří míří v roce 1899 do New Yorku. Ze záhadných důvodů musí ale loď změnit kurz a cestující se musí vypořádat s nečekanými událostmi.

1899 | Oficiální trailer | Netflix

ČSFD hodnocení: 68 %

Cesta svatojánských mušek

Cesta svatojánských mušek je romantický seriál, který se dočkal první série před rokem. Děj se točí okolo Kate a Tully, nejlepších kamarádek od dětství. Zanedlouho na Netflix zamíří druhá série, takže je zřejmé, že si diváci připomínají, co se událo v té první.

Cesta svatojánských mušek | Oficiální teaser trailer | Netflix

ČSFD hodnocení: 74 %

Koruna

Seriál Koruna se dočkal páté řady, která se odehrává v 90. letech, kdy Alžběta II. řešila svůj největší problém. Královnu mimochodem ztvárnila Imelda Staunton, která stojí za postavou profesorky Dolores Jane Umbridgeové ve filmu Harry Potter a Fénixův řád.

Koruna | Oficiální trailer 5. ŘADA | Netflix

ČSFD hodnocení: 90 %

Poznámka redakce O tipech na zajímavé Netflix či HBO Max seriály vám píšeme z toho důvodu, že je stále populárnější sledovat je na telefonech a tabletech. Sami si občas pustíme nějaký ten seriál v posteli, či v autě. Napadlo nás proto, že bychom se mohli s našimi tipy dělit s vámi. Aplikace obou dvou platforem jsou k dispozici na Google Play.

Zdroj: FlixPatrol