Česká spořitelna umí ověřit online platby i zkoumáním dotyků na displeji

Jak jsme vás informovali před pár hodinami, české banky mají od 1. ledna 2021 povinnost zavést nové prvky ověřování karetních online plateb. K současným jednorázovým SMS kódům musí nutně přibýt alespoň jeden další prvek, který se postará o potvrzení, že telefon nemá v ruce nějaký podvodník. Nebo se ho případně nepokouší zneužít na dálku. Většina českých bank přistoupí k jedné ze tří variant ePIN, biometrika (otisky prstů či sken obličeje) nebo mobilní klíč. Česká spořitelna na to půjde trochu jinak. Sofistikovaněji a za pomoci mnohem pokročilejších technologií. Povolá na pomoc behaviorální analýzu, která dokáže vyhodnotit interakci uživatele s daným zařízením. Co to přesně znamená? Ověřování plateb chce Česká spořitelna provádět na základě chování uživatelů aplikace jako je třeba pohyb prstů po displeji.

Tento nástroj je součástí velkého systému, který hlídá mimo jiné i podezřelé transakční požadavky. Třeba v případě, kdy v jednu chvíli platíte za nákup v prodejně a tři minuty později přijde k vaší kartě příkaz ze zahraniční IP adresy. „Jeho součástí je nyní automatizovaná behaviorální analýza, která analyzuje jedinečné charakteristiky platebního chování klienta a průběžně tvoří jeho unikátní platební profil. Ten se využívá pro potvrzení identity při každé online platbě, použití platební karty nebo transakci v internetovém a mobilním bankovnictví,“ popsal ověřování plateb na základě chování manažer platebních řešení společnosti Česká spořitelna Jan Hailich serveru Seznam Zprávy.

Uvedený způsob ověřování bude vyhovovat evropské směrnici, na základě které banky od 1. ledna 2021 na nové postupy přejdou. Podle vyjádření spořitelny totiž novinka splňuje všechny povinnosti, které je potřeba při online transakcích vyřešit. Je určená těm klientům, kteří nebudou chtít využívat primárně jiný z nabízených prvků ověřování. Než se ale systém naučí analyzovat konkrétního člověka, bude potřeba nějakou dobu používat mobilní klíč. Mimo mobilní svět je stejný systém schopný poznat lidi i podle psaní na klávesnici nebo pohybu kurzoru po monitoru.

