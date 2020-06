Česká cena Huawei FreeBuds 3i odhalena. Kolik za ně zaplatíme?

Sluchátka s velice zajímavým poměrem cena/výkon míří do Česka. Huawei FreeBuds 3i společnost představila teprve nedávno a nyní je známá česká cena. Díky vestavěnému aktivnímu potlačení hluku se mohou sluchátka srovnávat třeba s AirPods Pro od Applu i dalšími konkurenty.

Česká cena Huawei FreeBuds 3i

Na českém trhu lze nově tato sluchátka sehnat za 2 779 Kč. K dispozici jsou na předních českých e-shopech a to již nyní. Potlačit hluk umí sluchátka až do hodnoty 32 decibelů, ovšem zaplatíte za to horší výdrží baterie. Při poslechu hudby vydrží 3,5 hodiny a u hovorů pak 2,5 hodiny. Nechybí samozřejmě dotyková gesta. Pokud klepnete na sluchátka, aktivuje se potlačení hluku, pokud prst podržíte, automaticky se vypne. Dvojitým klepnutím přehrajete či pozastavíte hudbu a samozřejmě přijímáte a ukončujete hovory. V balení jsou navíc hned 4 nástavce do uší různých velikostí.

Co se týče barevných variant, Huawei představil hned dvě – Ceramic White a Carbon Black. U nás se zatím prodává pouze první jmenovaná varianta, ta další má být k dispozici příští měsíc.

Jak se vám zamlouvá cena sluchátek?

Zdroj: vlastní