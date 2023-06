Tuzemským sociálním pracovníkům, adiktologům, psychologům, lékařům, speciálním pedagogům a hlavně jejich klientům či pacientům, kteří se potýkají s různými závislostmi, nově pomáhá česká mobilní aplikace APPstinuj. Vznikla s podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého a aktuálně ji naplno využívají klienti doléčovacího programu a Poradny pro alkoholové a jiné závislosti v olomouckém P-centru. Další instituce ji testují.

Nová aplikace je založena na všímavosti, klient se tedy jejím prostřednictvím vzdělává a zároveň si přitom hlídá určitý denní program tak, aby minimalizoval rizika výskytu tzv. bažení, tedy chuti po návykové látce. „Jde vlastně o jakýsi interaktivní deník, který každý den připomíná klientovi vše, co je pro abstinenci důležité. Aplikace se ho například ptá na spánek a klient v dotazníku aplikace vyplňuje informaci, jestli se dostatečně vyspal nebo co mu v tom bránilo,” vysvětluje Michal Růžička z Ústavu speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty UP.

“Zároveň se v edukační kapitole dozví, proč je pro abstinenci spánek důležitý. Podobně je to s tématy, jakými jsou strava, fyzická aktivita, stres, který je také častým spouštěčem tzv. bažení. Aplikace poskytuje i informace o vztazích a jejich budování, ptá se na zdravotní stránku klienta, na to, jak se klient cítí, i na to, jak moc vnímá pokušení k dané látce, jak se mu daří abstinovat, jak tráví svůj volný čas, ptá se ho i na odpočinek, který je pro život v rovnováze stejně tak důležitý, obecně i na to, jak je s uplynulým dnem spokojený,” doplňuje hlavní řešitel projektu.

Na všechny otázky klient každý den ve škálách aplikace odpovídá a zároveň své odpovědi může i komentovat. Poté, co informace v aplikaci uloží a odešle, může jeho terapeut v rozmezí dnů, týdnů sledovat, jak si klient v doléčovacím programu vede. Také klient díky edukaci zřetelněji vnímá, zda je schopen naplňovat určitá kritéria nebo zda má větší touhu po návykové látce. Mobilní aplikace je velkým posunem v interakci. Klient, který nerad čte, může si mnohé i v edukativní části poslechnout.

V aplikaci jsou určité kapitoly totiž přístupné i v audio podobě, přičemž slovy do ní přispěl český divadelní a filmový herec, moderátor a recitátor Alfred Strejček. V doléčovací fázi se prostřednictvím aplikace pak nabízí i kvízy či odkazy na podcasty. Součástí jsou i SOS kontakty či takzvaná krabička poslední záchrany, která slouží těm, kteří mají problém abstinenci udržet.

“V této schránce mobilní aplikace mají klienti většinou osobní sugestivní hesla, například odkaz na písničku, která je může takzvaně vykopnout z problému. Mohou tam mít i fotky z různých výletů, tedy vzpomínky na dobu, kdy abstinovali, kdy jim bylo dobře. Rodiče v ní mohou mít fotky svých dětí, kvůli kterým abstinují a podobně. Vlastně jde o jakousi motivační nástěnku,” dodává Růžička k aplikaci, k jejíž tvorbě vývojář přizvali kromě odborníků i bývalé uživatele návykových látek, kteří dlouhodobě abstinují, i ty, kteří jsou v procesu léčby.

Zdroj: UPOL