Rychlost připojení certifikovaně změříte i sami. Jak na to?

Máte pocit, že rychlost internetového připojení u vás doma nebo v kanceláři neodpovídá hodnotám, které vám poskytovatel napsal do smlouvy? To se samozřejmě může stát a zkušenosti s tím mají mnozí z nás. Než ale přijde na řadu zlostné bušení do stolu a rozhořčený telefonát na infolinku, je potřeba si uvědomit jednu důležitou věc. Poskytovatelé sice musí podle nových pravidel jasně uvádět dostupné rychlosti a držet se jich v zákonem určených hranicích, nicméně jako důkaz o případném dodržování či nedodržování dohody může posloužit pouze certifikované měření rychlosti.

Získání takového podkladu bylo dříve poměrně komplikované a velkou část naštvaných spotřebitelů zdlouhavý proces odrazoval od reklamace či námitek. To se ale naštěstí nedávno změnilo, když Český telekomunikační úřad spustil vlastní web s testováním rychlosti NetTest. Ten umožňuje nejen povrchně zanalyzovat svižnost konektivity během pár sekund jako ostatní podobné weby, ale má ve svém arsenálu právě i certifikované měření rychlosti. Tedy nástroj, který může bez dalších zádrhelů využít úplně běžný uživatel sám doma, a jehož výstupem jsou údaje použitelné při oficiální námitce.

Před samotným spuštěním měření je samozřejmě potřeba myslet na několik zásadních aspektů, které případně mohou rychlost negativně ovlivnit, nelze je považovat za standardní a nepadají na hlavu poskytovatele. Jde například o následující položky:

Certifikované měření lze provádět pomocí webového prohlížeče (Chrome, Edge, Firefox apod.) na uživatelském zařízení (tj. desktop PC, notebook) s aktualizovaným operačním systémem a webovým prohlížečem.

Uživatelské zařízení (desktop PC, notebook) musí být vždy připojeno k uživatelskému ethernetovému rozhraní (porty RJ‑45) koncového zařízení pevným způsobem, tedy metalickým (min. Cat. 5e) nebo případně optickým kabelem.

Výkon uživatelského zařízení, ale i operační systém má zásadní vliv na naměřené hodnoty skutečné rychlosti. Pro měření rychlostí vyšších něž 100 Mb/s se doporučuje operační systém, který využívá algoritmus TCP CUBIC (Windows 10 a vyšší, MacOS X Yosemite a vyšší, Linux kernel 2.6.19 a vyšší).

Z povahy měřicích nástrojů založených na bázi webových prohlížečů lze měřicí nástroj NetTest použít pro certifikované měření kvality služeb přístupu k internetu do inzerovaných hodnot menších nebo rovno limitním hodnotám 500 Mbit/s (download) a 250 Mb/s (upload).

Během celého procesu certifikovaného měření nepoužívejte zařízení pro jiné aplikace.

Před spuštěním měřicího cyklu se ujistěte, že po celou dobu měření nebudou službu přístupu k internetu využívat jiní uživatelé (např. rodinní příslušníci v rámci chytrých koncových zařízení, např. prostřednictvím mobilních telefonů, tabletů, TV atd.).

ČTÚ má pro zájemce o certifikovaný test od počátku připravený podrobný návod, nyní ale úřad vydal i zjednodušenou verzi v podobě přiloženého instruktážního videa, což je skvělé. Náležitosti certifikovaného testování (a vůbec jeho existence) se díky videu dostanou i k méně zkušeným spotřebitelům, kteří by jinak možná boj za své právo na smluvně slíbený rychlejší internet vzdali. Český telekomunikační úřad nedávno vydal zprávu, že existence nástroje NetTest reálně pomohla pravidla poctivěji dodržovat. Pokud byste zjistili, že rychlosti skutečně neodpovídají smlouvě, k případnému odeslání námitky jsme dříve připravili samostatný návod.

Naměříte běžně doma slíbené rychlosti internetu?

