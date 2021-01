Důležitá změna: Poskytovatelé internetu nyní musí garantovat rychlost

Je hodně pravděpodobné, že jste tu situaci už zažili. Mobilní operátor či poskytovatel pevného internetu má na letáku či v nabídce uvedené lákavé rychlosti připojení, ale při reálném používání zjišťujete, že skoro nemáte šanci jich dosáhnout. Důvodů přitom může být několik a nebudeme je tady rozebírat. Důležité je, že tento nesoulad se řeší a letošní rok bude v tomto ohledu významný. Český telekomunikační úřad (ČTÚ) totiž poskytovatele internetu od počátku roku 2021 přinutí dodržovat garantované rychlosti. Ty musejí být ve smlouvách a jestliže nebudou ve stanovených hladinách, mohou padat pokuty.

Novinka se týká jak poskytovatelů pevného připojení, tak i mobilních operátorů v případě jejich datových přenosů. Jaký je současný stav? ČTÚ nedávno provedl měření, podle kterého vykazovalo 16 procent přípojek velkou odchylku skutečné rychlosti od deklarované. V 36 procentech případů se dokonce ukázalo, že přípojky nejsou technicky schopné uváděné maximální rychlosti dosáhnout. Tomu má být konec.

Tři různé kontrolované hladiny

Maximální, běžná a minimální rychlost jsou pojmy, které nyní budou svázány s procentuálními hodnotami. Reálná maximální rozhodně nesmí být u pevného internetu nižší než inzerovaná. Běžná musí být na 60 % a minimální na 30 % inzerované rychlosti. V případě mobilního připojení je to podobné. Odhadovaná maximální rychlost musí být realisticky dosažitelná maximální rychlost pro konkrétní službu v dané lokalitě v reálných provozních podmínkách, v místě s dostatečnou úrovní signálu vně budov.

Deklarovanou rychlost bude muset služba splňovat 90 procent dne. Co když ne? Pak má zákazník právo reklamovat kvalitu připojení u poskytovatele, případně se obrátit na ČTÚ. Ten hodlá od roku 2021 provozovatele za nedodržené garantované rychlosti internetu nejprve napomínat. Později by ale mělo dojít i na pokuty. Mimo to chce ČTÚ také letos jako první v Evropě zprovoznit srovnávač mobilních a internetových služeb. Nabídky operátorů by se měly zpřehlednit, aby jim lidé více rozuměli. Připojení k internetu prostřednictvím pevných sítí využívá téměř 3,3 milionu zákazníků. Přes mobilní sítě se připojuje 10,3 milionu koncových uživatelů.

Jak jste na tom s připojením v tomto ohledu vy?

Zdroj: ČTK