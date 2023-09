Ceny Xiaomi 13T a 13T Pro prozrazeny, co na ně říkáte?

Xiaomi 13T a 13T Pro se staly předmětem celé řady úniků informací.

Některé zdroje se na informacích shodují, jiné jsou protichůdné.

Nově jsme se dozvěděli i údajné ceny Xiaomi 13T a 13T Pro

Vše se vyjasní již 26. září, kdy budou novinky představeny

Okolo chystaných smartphonů Xiaomi 13T a Xiaomi 13T Pro zde bylo takové množství úniků, že by se na první pohled mohlo zdát, že nás výrobce již nemá čím překvapit. Přesto si však některé ze zmíněných úniků protiřečí a na jejich upřesnění si tak patrně budeme muset počkat až do oficiálního představení novinek. Zatím jsme však nedostali žádné informace ohledně pravděpodobné ceny Xiaomi 13T a 13T Pro. Tedy až doposud.

Kolik mají novinky od Xiaomi stát?

Nebudeme chodit okolo horké kaše, dle zatím nepotvrzených informací by mělo základní Xiaomi 13T ve variantě 8 / 256 GB stát 699 €, čili v přepočtu přibližně 17 100 Kč. Vybavenější Xiaomi 13T Pro ve verzi 12 / 512 GB by pak mělo nést cenovku 899€ neboli 22 tisíc Kč. Je pak otázkou zda budou zmíněné paměťové varianty jediné, nebo bude mít potenciální kupec více možností.

A co mají novinky nabídnout? Oficiálně máme potvrzenu jen spolupráci s Leicou a 4 velké aktualizace operačního systému. Co se týče informací z neoficiálních zdrojů, tak obě připravované novinky by se měly lišit použitým čipsetem. Zatímco Xiaomi 13T Pro nabídne nekompromisní Mediatek Dimensity 9200+, tak základní 13T by mělo disponovat čipsetem Dimensity 8200 Ultra. Vybavenější model pak patrně nabídne 120W rychlonabíjení oproti již vcelku běžnému 67W rychlonabíjení. Baterie by měla u obou telefonů nabídnout shodně 5 000mAh a identický by měl patrně být i design chystaných novinek, což dokládají i uniklé rendery.

Použitý AMOLED displej by měl mít úhlopříčku 6,67″, rozlišení 2712 x 1220 px a 144Hz obnovovací frekvenci. Doopravdy excelovat by však měl svítivostí 2600 nitů. Na zádech by pak měl být přítomen primární 50MPx fotoaparát se snímačem Sony IMX707, 12MPx ultraširoký fotoaparát a 50MPx fotoaparát s optickým přiblížením. Vedle černé a světle zelené verze by pak novinky měly existovat také ve světle modré verzi se zády z umělé kůže.

Co říkáte na údajné ceny Xiaomi 13T a 13T Pro?

