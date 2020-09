Na cenu i datum vydání nových herních konzolí jsme dlouho čekali. Společnost Sony na sebe dlouho nenechala čekat a pár dní po Microsoftu si připravila zhruba hodinu dlouho akci, na které se představily nové hry, a hlavně už je známá cena Playstation 5 i datum vydání.

Cena Playstation 5 je identická jako u Xboxu Series X

Nebudeme to protahovat – Základní verzi Playstation 5 pořídíte za částku 499 eur. V Česku pak za 13 490 Kč, tedy v podstatě za identickou částku jako Xbox Series X, který stojí na našem trhu 13 499 Kč. Bezdisková verze Playstation 5 Digital Editon půjde pořídit za částku 399 eur. V České republice bude k mání za 10 790 Kč.

Datum vydání bylo ve vybraných zemích stanoveno na 12. listopadu. Zbytek světa včetně Česka a Slovenska se nových herních konzolí od Sony dočkají 19. listopadu 2020. Konzole tak vychází pár dní po Xbox Series X a Series S.

Na akci jsme se rovněž dozvěděli o PlayStation Plus Collection, což je sbírka více než patnácti skvělých PlayStation 4 her, které obdrží majitelé PlayStation 5 v rámci předplatného PlayStation 5. Mezi hrami nechybí takové hity jako The Last of Us: Remastered, God of War, Uncharted 4 nebo Bloodborne. Dočkali jsme se i odhalení několika nových her jako třeba Final Fantasy XVI, konečně se odhalila RPG hra ze světa Harryho Pottera a zároveň bylo potvrzeno vydání nového dílu God of War.



PlayStation Plus Collection – Introduction Trailer | PS5

Která herní konzole nové generace má podle vás lépe nakročeno k úspěchu?

Zdroj: theverge.com