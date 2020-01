O očekávané řadě telefonů Huawei P40 toho víme poměrně dost. Telefon by měl být představen koncem března v Paříži a dle leakera @RODENT950 mají být ceny telefonů nižší, než minulý rok. Některé názory říkají, že za to může příchod třetího modelu, jiní zase že se Huawei snaží nalákat cenou, jelikož telefon nebude disponovat Google službami. Jaká tedy bude cena Huawei P40?

Huawei P30 byl uveden minulý rok se základní cenovkou 800 EUR, zatímco varianta Pro stála rovných 1000 EUR. Společnost však údajně mění cenovou politiku. Nově bude stát základní model P40 600 EUR, zatímco za P40 Pro pak zaplatíme 800 EUR. Vlajkovou loď Huawei P40 Pro Premium si pak společnost ocení na 1000 EUR. Hlavní rozdíl zde bude ve fotoaparátech, jelikož Premium varianta nabídne 10x optický zoom, Pro verze 5x a základní model 3x. Hlavní senzor pak zůstane u všech stejný a nabídne rozlišení 52 megapixelů.

Částečně zřejmě bude něco pravdy na tom, že se Huawei snaží vyměnit lepší cenu za absenci Google aplikací. Pro lidi, kteří je nepoužívají by to nemusel být větší problém, naopak pro uživatele, kteří se bez nich neobejdou ani 200 EUR sleva neuchvátí. Vzhledem k tomu, že za chystaný Galaxy S20 zaplatíme více, než minulý rok za S10 však dává Huawei možnost lidem přemýšlet o tom, jaké by to bylo žít bez Google Play a dalších aplikací. Pravděpodobnější však je, že se společnost rozhodla změnit strategii a to kvůli příchodu modelu P40 Pro Premium, tedy vlajky všech vlajek. Na oficiální cenu si však počkáme až na konec března.

Dokáže Huawei P40 zachránit lákavá cena?

Zdroj: gsmarena.com