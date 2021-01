Dvanáctiletá Britka se chystá žalovat TikTok. Soud pro jistotu tají její jméno

U soudu v Londýně se momentálně projednává velmi zajímavé téma. Dvanáctiletá dívka po konzultaci se soudcem připravuje žalobu na provozovatele celosvětově populární aplikace TikTok. Tím je čínská společnost ByteDance. Jak asi správně tušíte, předmětem je údajné zneužívání uživatelských dat. V tomto případě se týkají přímo dětí. S ohledem na to, aby mladistvá odpůrkyně této aplikace nečelila případnému nátlaku nebo posměškům, může se procesu účastnit anonymně. Dvanáctiletá dívka tak TikTok (za)žaluje, aniž by zatím svět znal její jméno.

“Pokud bychom nevyhověli jejímu požadavku na anonymitu, mohlo by to mít negativní účinek na uplatňování nároků dětí na ochranu jejich práv a údajů,” vysvětlil soudce Mark Warby, který případ s mladistvou a jejími zástupci konzultuje. Dívka (za)žaluje TikTok prostřednictvím Anglické dětské komisařky (Children’s Commissioner for England) Anne Longfieldové. “Kdyby byla známa její totožnost, mohla by čelit přímé online šikaně od jiných dětí či uživatelů aplikace,” obává se zástupkyně.

Dokumenty pro zahájení případu jsou nyní v přípravě. Provozovatel TikToku pochopitelně nadále ubezpečuje, že soukromí uživatelů je v naprostém pořádku. Bude zajímavé sledovat, kam se případ vyvine. Objevují se dohady, zda za celým případem skutečně stojí mladistvá odpůrkyně, nebo jde o dílo nějakých právníků.

Zdroj: Bloomberg.com