Pozor. Březnová záplata pro Galaxy Note 9 prý způsobuje velké problémy

Přispěvatelé na Samsung fóru ve Spojených státech hlásí závažný problém s telefony Galaxy Note 9 v kombinaci s posledním bezpečnostním updatem. Březnová záplata prý v telefonech způsobuje podivné žlutozelené zabarvení obrazovky, mnohem horší rozlišení a přehřívání celého telefonu. Při změnách jasu se prý také objevují na displeji podivné černé pruhy. A zdá se, že z nepříjemného stavu nedokáží telefon dostat restartování a ani návrat do továrního nastavení. Na fóru se snaží zákazníci dopátrat řešení, ale doposud marně. Březnový bezpečnostní update u jejich telefonů Galaxy Note 9 způsobil zatím neodstranitelnou a nevysvětlenou deformaci.

Majitelé dva roky starých telefonů jsou zoufalí. Rady operátorů podpory jim zatím vůbec nepomáhají. “Ať je jasno. Vypnul jsem adaptivní jas, bootoval do bezpečnostního módu, provedl jsem návrat do továrního nastavení, vypnul jsem tmavý režim, připojil jsem telefon k PC v režimu ladění a zase ho vypnul, režim pro vývojáře jsem vypnul a smazal jsem i cache. Nic z toho nepomohlo a problém přervává,” popisuje například uživatel Srikrishnan, který zatím marně čeká na funkční postup. I další majitelé Samsung Galaxy Note 9 hlásí, že jim březnový bezpečnostní update způsobil úplně to samé. Než se problém vyřeší, rozhodně doporučujeme s instalací tohoto balíčku vyčkat.

Už do vašeho Note 9 březnový bezpečnostní update dorazil?

Zdroj: aauthority