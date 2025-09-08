Bose nasazuje laťku vysoko. Nové QuietComfort Ultra 2 nabízí bezztrátový zvuk přes USB-C a lepší výdrž Hlavní stránka Zprávičky Bose QuietComfort Ultra Headphones (2nd Gen) přichází s cenou 449 dolarů Novinka přidává audio přes USB-C a prodlužuje výdrž baterie na 30 hodin Výrobce spustil předobjednávky s dodáním v říjnu Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 8.9.2025 08:00 Žádné komentáře 0 Americký výrobce Bose oficiálně představil druhou generaci svých prémiových sluchátek QuietComfort Ultra Headphones. Nástupce loňského modelu zachovává oblíbené funkce jako špičkové potlačení hluku a prostorový zvuk, ale přidává několik žádaných vylepšení včetně audio přenosu přes USB-C kabel. Audio přes USB-C konečně dorazilo Největší novinkou je podpora bezeztrátového zvuku přes USB-C, která v první generaci citelně chyběla. Uživatelé tak mohou poslouchat hudbu v nejvyšší kvalitě připojením kabelu přímo k telefonu nebo počítači. Sluchátka současně zachovávají 2,5mm jack s redukcí na 3,5mm v balení pro klasické kabelové připojení. Výdrž baterie se prodloužila na až 30 hodin v režimech Quiet a Aware, respektive 23 hodin s aktivním prostorovým zvukem Immersive Audio. První generace nabízela maximálně 24 hodin. Navíc můžete poslouchat hudbu během nabíjení přes přiložený USB-C kabel. Nový Cinema Mode pro filmy a seriály Bose přidává zcela nový Cinema Mode určený pro sledování videí. Tento režim prostorově rozmisťuje zvuk a vylepšuje srozumitelnost dialogů, čímž vytváří zážitek podobný domácímu kinu. Funguje s jakýmkoliv video obsahem na telefonu nebo tabletu. Vylepšená technologie ActiveSense lépe vyhlazuje náhlé špičky hluku v okolí. CustomTune nadále automaticky kalibruje zvuk a potlačení hluku podle tvaru uší konkrétního uživatele. Sluchátka disponují Bluetooth 5.4 s podporou kodeků SBC, AAC a Qualcomm AptX Adaptive. Luxusní materiály a čtyři barevné varianty Design zůstává podobný předchůdci, ale Bose vylepšil materiály. Leštěný kov dodává prémiovější vzhled, zatímco měkké polstrování náušníků a hlavového mostu zajišťuje pohodlí při dlouhém nošení. Sluchátka budou dostupná ve čtyřech barvách: Black (černá), Midnight Violet (fialová), Driftwood Sand (béžová) a White (bílá). Předobjednávky už běží s cenou 449 dolarů (přibližně 9 300 Kč), dodávky začnou počátkem října. Do Česka by se novinka mohla dostat během podzimu, stejně jako předchozí generace. Pro koho jsou nová QuietComfort Ultra vhodná? Druhá generace cílí na náročné posluchače a časté cestovatele, kteří požadují špičkové potlačení hluku a prémiový zvuk. Ocení je také milovníci filmů a seriálů díky novému Cinema Mode. S cenou kolem 10 tisíc korun patří mezi dražší modely na trhu, ale nabízejí odpovídající kvalitu zpracování a funkce. Konkurence v podobě Sony WH-1000XM6 nebo Apple AirPods Max má nyní silného soupeře. Bose vsadil na osvědčené kvality značky a přidal funkce, po kterých uživatelé dlouho volali. Zvažujete koupi prémiových sluchátek Bose QuietComfort Ultra? Zdroje: Bose, GSMArena O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář bose sluchátka Mohlo by vás zajímat Nejlepší bezdrátová sluchátka do 1 000 Kč v roce 2024. Vybrali jsme kvalitu za pár kaček Jana Skálová 15.10.2024 LIDL zlevnil unikátní sluchátka skoro o polovinu. Čím si vás získají? Adam Kurfürst 27.9.2024 Prémiová sluchátka za hubičku: Redmi Buds 6 Pro míří do prodeje, mají duální měniče a speciální herní verzi Jakub Kárník 29.11.2024 Xiaomi do Česka přineslo sluchátka za 399 Kč. Vydrží 30 hodin a vypadají zajímavě Adam Kurfürst 27.7.2024 Nová sluchátka od Xiaomi stojí tři stovky a vydrží 30 hodin Adam Kurfürst 21.5.2024 Google Pixel Buds Pro 2 utiší autobus plný lidí a provětrají přitom vaši peněženku (semínková recenze) Adam Kurfürst 7.10.2024