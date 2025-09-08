TOPlist

Bose nasazuje laťku vysoko. Nové QuietComfort Ultra 2 nabízí bezztrátový zvuk přes USB-C a lepší výdrž

  • Bose QuietComfort Ultra Headphones (2nd Gen) přichází s cenou 449 dolarů
  • Novinka přidává audio přes USB-C a prodlužuje výdrž baterie na 30 hodin
  • Výrobce spustil předobjednávky s dodáním v říjnu

Sdílejte:
Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
8.9.2025 08:00
Ikona komentáře 0
Bose QuietComfort Ultra Headphones 2nd Gen bila zvuk

Americký výrobce Bose oficiálně představil druhou generaci svých prémiových sluchátek QuietComfort Ultra Headphones. Nástupce loňského modelu zachovává oblíbené funkce jako špičkové potlačení hluku a prostorový zvuk, ale přidává několik žádaných vylepšení včetně audio přenosu přes USB-C kabel.

Audio přes USB-C konečně dorazilo

Největší novinkou je podpora bezeztrátového zvuku přes USB-C, která v první generaci citelně chyběla. Uživatelé tak mohou poslouchat hudbu v nejvyšší kvalitě připojením kabelu přímo k telefonu nebo počítači. Sluchátka současně zachovávají 2,5mm jack s redukcí na 3,5mm v balení pro klasické kabelové připojení.

Bose QuietComfort Ultra Headphones 2nd Gen bezova na zlutem pozadi

Výdrž baterie se prodloužila na až 30 hodin v režimech Quiet a Aware, respektive 23 hodin s aktivním prostorovým zvukem Immersive Audio. První generace nabízela maximálně 24 hodin. Navíc můžete poslouchat hudbu během nabíjení přes přiložený USB-C kabel.

Nový Cinema Mode pro filmy a seriály

Bose přidává zcela nový Cinema Mode určený pro sledování videí. Tento režim prostorově rozmisťuje zvuk a vylepšuje srozumitelnost dialogů, čímž vytváří zážitek podobný domácímu kinu. Funguje s jakýmkoliv video obsahem na telefonu nebo tabletu.

Bose QuietComfort Ultra Headphones 2nd Gen modro fialova na hlave

Vylepšená technologie ActiveSense lépe vyhlazuje náhlé špičky hluku v okolí. CustomTune nadále automaticky kalibruje zvuk a potlačení hluku podle tvaru uší konkrétního uživatele. Sluchátka disponují Bluetooth 5.4 s podporou kodeků SBC, AAC a Qualcomm AptX Adaptive.

Luxusní materiály a čtyři barevné varianty

Design zůstává podobný předchůdci, ale Bose vylepšil materiály. Leštěný kov dodává prémiovější vzhled, zatímco měkké polstrování náušníků a hlavového mostu zajišťuje pohodlí při dlouhém nošení.

Bose QuietComfort Ultra Headphones 2nd Gen bila render

Sluchátka budou dostupná ve čtyřech barvách: Black (černá), Midnight Violet (fialová), Driftwood Sand (béžová) a White (bílá). Předobjednávky už běží s cenou 449 dolarů (přibližně 9 300 Kč), dodávky začnou počátkem října. Do Česka by se novinka mohla dostat během podzimu, stejně jako předchozí generace.

Pro koho jsou nová QuietComfort Ultra vhodná?

Druhá generace cílí na náročné posluchače a časté cestovatele, kteří požadují špičkové potlačení hluku a prémiový zvuk. Ocení je také milovníci filmů a seriálů díky novému Cinema Mode. S cenou kolem 10 tisíc korun patří mezi dražší modely na trhu, ale nabízejí odpovídající kvalitu zpracování a funkce.

Konkurence v podobě Sony WH-1000XM6 nebo Apple AirPods Max má nyní silného soupeře. Bose vsadil na osvědčené kvality značky a přidal funkce, po kterých uživatelé dlouho volali.

Zvažujete koupi prémiových sluchátek Bose QuietComfort Ultra?

Zdroje: Bose, GSMArena

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

nejlepší sluchátka

Nejlepší bezdrátová sluchátka do 1 000 Kč v roce 2024. Vybrali jsme kvalitu za pár kaček

Jana Skálová
15.10.2024

LIDL zlevnil unikátní sluchátka skoro o polovinu. Čím si vás získají?

Adam Kurfürst
27.9.2024

Prémiová sluchátka za hubičku: Redmi Buds 6 Pro míří do prodeje, mají duální měniče a speciální herní verzi

Jakub Kárník
29.11.2024
Xiaomi Redmi Buds 6 Active

Xiaomi do Česka přineslo sluchátka za 399 Kč. Vydrží 30 hodin a vypadají zajímavě

Adam Kurfürst
27.7.2024
Xiaomi Redmi Buds 6 Active

Nová sluchátka od Xiaomi stojí tři stovky a vydrží 30 hodin

Adam Kurfürst
21.5.2024
Google Pixel Buds Pro 2

Google Pixel Buds Pro 2 utiší autobus plný lidí a provětrají přitom vaši peněženku (semínková recenze)

Adam Kurfürst
7.10.2024