Digitální klíč od auta si mohou jablíčkáři do svého telefonu přidat téměř tři roky a uživatelé Androidu (vyjma Samsungu) stále čekají. Pokud ale máte novější BMW a telefon od Xiaomi, máme pro vás skvělou zprávu. Na veletrhu MWC totiž čínská firma odhalila funkci Digital Car Key, která bude jako první fungovat právě ve spolupráci s mnichovskou automobilkou.

K prvním uživatelům se funkce dostane ve druhém čtvrtletí letošního roku, tedy v rozmezí od dubna do června. Týká se ale samozřejmě pouze novějších vozů BMW. Digitální klíč umožní vůz odemknout, zamknout a dokonce také nastartovat. To se může hodit v případě, když budete chtít svůj vůz třeba někomu půjčit. Klíč bude možné nahrát dokonce i do Google Peněženky.

How to use the BMW Digital Key – BMW How-To

Konečně se tedy dočkají i uživatelé Androidu. Díky této novince budete moci nechat svůj klíč doma a k odemykání budete používat jen svůj chytrý telefon. To se hodí všem lidem, kteří často svůj klíč zapomínají. Samozřejmě se nezapomnělo ani na pořádné zabezpečení, aby se do vozu nedostalo nikdo jiný.

Využili byste digitální klíč od svého vozu?

Zdroj: notebookcheck