I BlueSky už zavádí „modré fajfky“ pro ověřené účty. Chcete si účet nechat ověřit? Víme, jak na to

Na sociálních sítích je důvěra klíčová. Sítě nám umožňují propojit se s lidmi napříč světem, ale často přitom chybí jasné nástroje, jak si ověřit, kdo se nachází na druhé straně a proč mu vlastně věřit. I proto BlueSky zavádí takzvanou „modrou fajfku“, kterou známe například z X. Značka se bude automaticky zobrazovat u ověřených a důvěryhodných účtů, a to přímo vedle uživatelského jména. Důvěra ale v tomto případě nevzniká jen ve vedení sociální sítě – vzniká přímo mezi lidmi.

V BlueSky očividně chápou, že důvěru nelze vynucovat centrálně. Nejde jen o to, že platforma označí někoho za důvěryhodného a tak to prostě bude.

Důvěra se buduje v komunitách, skrze vztahy a sdílený kontext. Proto může například vedení různých společností a organizací udělit ověřenou značku svým zaměstnancům přímo v aplikaci.

Všechna tato ověření přitom prochází ještě kontrolou ze strany moderátorů BlueSky, aby bylo zajištěno, že se nejedná o zneužití systému. U každého ověřeného účtu si navíc můžete kliknutím na fajfku zobrazit, kdo konkrétně ověření udělil.

Jak si mohu nechat svůj profil na BlueSky ověřit?

V tuto chvíli existuje jediná veřejně dostupná cesta: nastavte si vlastní doménu jako své uživatelské jméno. Tento způsob ověřování je rychlý, jednoduchý a BlueSky jej silně doporučuje nejen jednotlivcům, ale i organizacím.

Jak na to? Překvapivě jednoduše. Stačí vstoupit do nastavení účtu a následně vašeho uživatelského jména (jinak ve zkratce „@“ či „Handle“).

V nastavení uživatelského jména klikněte na tlačítko „I have my own domain“ a tedy „Mám svou vlastní doménu“.

Otevře se vám okénko s DNS záznamy, které budete muset doplnit do svého registrátora domény.

V současné fázi není možné si o ověření přímo zažádat. Tato možnost přijde až později, jakmile systém projde základním testováním a stabilizací. Stejně tak bude možné se na sociální síti později přihlásit i jako potenciální důvěryhodný ověřovatel (neboli tzv. „Trusted Verifier“).

Používáte BlueSky? Co si o tomto ověřování myslíte?

Zdroj: BlueSky, BlueSky – návod