Black Shark 3 a 3 Pro za týden vplují do Evropy. V kampani běží soutěž

Již 8. května dojde k oficiálnímu evropskému představení a uvedení do prodeje herního telefonu Black Shark 3. Tento parádně vybavený smartphone už známe z hlediska parametrů z dřívějšího uvedení v Číně. Proto víme mimo jiné i to, že přijde ve dvou verzích, ve standardní a Pro. Oba telefony budou disponovat displeji s vysokou frekvencí 90 Hz, velkou baterií a extra rychlým nabíjením. Těší se na něj pochopitelně hlavně hráči a ti mohou ukojit své choutky už nyní. Mateřská společnost Xiaomi si totiž v rámci kampaně k evropskému uvedení Black Shark 3 nachystala soutěž, ve které mohou nedočkavci zkusit štěstí při honbě za slevami na telefon či příslušenství. Principem je splnění sedmi úkolů. Pět z nich představují vědomostní otázky. V šestém kroku je potřeba zadat vlastní e-mail a v sedmém e-mail kamaráda pro odeslání pozvánky do soutěže. Kompletní pravidla najdete na webu kampaně. Do seznamu přidáváme kompletní výpis připravených cen. Můžete se zapojit do půlnoci z 6. na 7. května.

Soutěž při kampani k Black Shark 3 – ceny

cena (5x) – 50 dolarů / liber / euro sleva na Black Shark 3 nebo 3 Pro cena (10x) – 30 dolarů / liber / euro sleva na Black Shark 3 nebo 3 Pro cena (30x) – 10 dolarů / liber / euro sleva na Black Shark 3 nebo 3 Pro cena (20x) – 25% sleva na příslušenství při jeho nákupu současně s telefonem cena (50x) – 50% sleva na FunCooler Pro chlazení k telefonu

Zapojíte se do soutěže? A přemýšlíte o koupi Black Shark 3 telefonu?

