Nástrahy moderních technologií, odstrašující ukázky zvrácených společenských pravidel a občas i nějaké komediální prvky. To jsou hlavní rysy dnes již legendárního seriálu Black Mirror, který se brzy vrátí na obrazovky ve své šesté sérii. Společnost Netflix, na jejíž streamovací službě seriál poběží, před několika hodinami zveřejnila teaser trailer. Také šestá série bude mít zajímavé hostující herecké hvězdy. Jednou z nich je například Aaron Paul, známý zejména jako Jesse Pinkman ze seriálu Breaking Bad (Perníkový táta).

Black Mirror: Season 6 | Official Teaser | Netflix

Mezi další zajímavá jména patří třeba Josh Hartnett, Kate Mara, Michael Cera nebo Salma Hayek. Ti i další herci se představí v sérii, ve které prý mají diváci očekávat neočekávané. “Vždycky jsem měl pocit, že Black Mirror by měl obsahovat příběhy, které se od sebe zcela liší, a neustále překvapovat lidi (i sebe), jinak jaký by to mělo smysl? Měl by to být seriál, který se nedá snadno definovat a který se může neustále znovu objevovat,” nechal se slyšet tvůrce seriálu Charlie Brooker.

“Takže částečně jako výzvu a částečně proto, abych udržel věci svěží jak pro sebe, tak pro diváky, jsem tuto sezónu začal tím, že jsem záměrně vyvrátil některé své vlastní základní předpoklady o tom, co očekávat. V důsledku toho jsme tentokrát vedle některých známějších prvků přinesli i několik nových, včetně těch, o kterých jsem se dříve zapřísahal, že je seriál nikdy neudělá,” láká autor jednoho z nejzajímavějších seriálů posledních let. Jeho šestá série se začne na Netflixu vysílat v červnu.

