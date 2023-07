Android smartphony a jejich aktualizace, to je věčné téma. Zatímco v minulosti to bylo zároveň i téma poměrně bolestivé, situace se v posledních letech obrací k lepšímu. Mezi nejvzornější výrobce v tomto ohledu přitom patří jihokorejský Samsung. Právě ten má již podle všeho připravenou testovací verzi Androidu 14 s novou verzí vlastní nadstavby. Beta OneUI 6.0 by tak mohla být již za rohem.

Beta OneUI 6.0 již v červenci?

Na evropských a indických serverech Samsungu totiž již byla spatřena právě beta Androidu 14 s rozhraním OneUI 6.0. Již dříve se přitom objevili spekulace, že beta testování nové aktualizace by mělo začít, jak jinak než, na řadě Galaxy S23 a to již během třetího červencového týdne. Pokud se tedy tyto zprávy potvrdí a vše půjde dle interních plánů Samsungu, mohli bychom se spuštění registrací do otevřené bety dočkat již velmi brzy.

Co se týče chystaných novinek, které by tato aktualizace měla přinést, v tomto ohledu zatím nemáme prakticky žádné informace. Lze však předpokládat, že Samsung do aktualizace zapracuje některé z novinek spojených s Androidem 14. Například vylepšení výdrže baterie, přepracované možnosti sdílení a design navigační lišty.

Jaké změny byste v OneUI 6.0 aktualizaci rádi viděli?

Zdroj: GSMArena.com