Další benchmark slibuje rok poutavých výkonnostních soubojů Android čipsetů

Vyrovná se letošní vlajkový Exynos čipset tomu od Qualcommu a budou tedy různé verze Samsung mobilů Galaxy S22 z hlediska výkonu vyrovnanější? A dokáže případně tchajwanský MediaTek povýšit svou současnou roli největšího výrobce Android procesorů i na první místo v rámci benchmarků? Tyto otázky se logicky začaly ozývat již při představování zmíněných čipsetů, přičemž se “papírově” snažil jeden předehnat ty dva ostatní. Jak se zatím ukazuje, navrch by skutečně nakonec mohl mít reprezentant MediaTeku, konkrétně jeho Dimensity 9000.

Poslední významný výsledek zatím nabídl Geekbench 5, který ke statistikám Exynosu 2200 a Snapdragonu 8 Gen 1 před pár dny přidal právě i skóre nejsilnějšího čipsetu MediaTek. Tchajwanský reprezentant dokázal své soupeře porazit s poměrně velkým bodovým rozdílem. Například mezera mezi nejlepším Android čipsetem a jednotkou Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 je o dost větší než ta mezi Dimensity 9000 a procesorem Bionic A15 od firmy Apple.

Geekbench 5 results for some processors pic.twitter.com/y7K6mS1Wya — Ice universe (@UniverseIce) January 24, 2022

Z porovnání mezi čipsety pro Android mobily tedy zatím vychází nejlépe MediaTek, nicméně pro přesnější údaje si počkejme na další výsledky benchmarků po uvedení prvních mobilů s tímto procesorem. K tomu by snad mělo dojít do několika týdnů. Geekbench 5 zatím naznačuje také smutnou odpověď na první položenou otázku v úvodu článku. Zdá se, že Exynos 2200 by snad měl být slabší než “starý” Snapdragon 888.

Které značce procesorů fandíte?

Zdroj: 91mobiles