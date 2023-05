Téměř na den přesně před jedním rokem jsme vás informovali o tom, že zakladatel hodinkové značky Pebble Eric Migicovsky hodlá velké výrobce přinutit k tomu, aby na trh znovu uvedli kompaktní telefon. Současně ale začal pracovat na vedlejším projektu, jehož výsledkem je hybridní chatovací přístroj nazvaný Beepberry. Má typickou “Blackberry” klávesnici, úsporný displej a člověka by měl odříznout od všech ostatních aktivit kromě dopisování.

“Rád bych vám představil malý vedlejší projekt, na kterém pracuji: Beepberry – přenosný elektronický počítač pro hackery, určený pro chatování na Beeperu,” představil Migicovsky na Twitteru nové zařízení, které využívá službu na sdružení zpráv z více platforem. O takovém zařízení přitom snil už před rokem.

I’m excited to introduce a little side project I’ve been working on: Beepberry – a portable e-paper computer for hackers, designed for chatting on Beeper. It’s available today to pre-order for $79. It’s a partnership between me (@onbeeper) and @sqfmi: https://t.co/hIZRQMTrvr

