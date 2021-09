Electronic Arts potvrdilo, že Battlefield Mobile zamíří na mobilní platformy již v dubnu tohoto roku. Nyní se však na Google Play objevila karta tohoto očekávaného titulu, ve které jsme se kromě nových informací dočkali také screenshotů.

První screenshoty z Battlefield Mobile

Pracuje na ní studio Industrial Toys společně s DICE, které nám pravidelně servíruje Battlefield pro PC a konzole. Hra se v současné době interně testuje, do veřejného beta testu hra přejde na podzim, avšak bude k dispozici pouze na Filipínách a v Indonésii. Plánované datum vydání není zatím jisté, víme pouze že se dočkáme v roce 2022. Dle slov EA hra nabídne plnohodnotný zážitek z hraní, který však bude uzpůsoben na cesty. Pro Battlefield je typická poměrně rozsáhlá destrukce a ani u mobilní verze tomu nebude jinak.

Dočkáme se také tradičních tříd Assault, Support, Medic a Recon. Kromě toho jsme se dočkali také několika screenshotů, které nám alespoň trochu naznačují, jak by mohla hra vypadat v akci. Samozřejmě jejím největším konkurentem bude v tomto případě Call of Duty: Mobile, které je jednou z nejhranějších mobilních her a tak není divu, že si chce EA z toho koláče vzít kus pro sebe.

Co na screenshoty říkáte?

Zdroj: ea.com