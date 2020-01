Kdy budou levnější tarify a 5G? Důležitá aukce frekvencí se zase odkládá

Aukce frekvencí v hodnotách 700 a 3400–3600 MHz. To je veřejná obchodní událost, od které si obyvatelé ČR slibují velké věci. Tou první je, že se dozvíme podrobnosti ke zhotovení infrastruktury 5G sítí na našem území. Pro vysokorychlostní připojení byly vymezeny právě tyto kmitočty. Druhým, a pro běžné uživatele ještě důležitějším, vysněným výsledkem je příchod čtvrtého velkého operátora do ČR. Ten by s největší pravděpodobností zahýbal s aktuální nastavením cen tarifů. Současní tři velcí hráči Vodafone, O2 a T-Mobile jsou dlouhé roky kritizováni za účelové a “kartelové” udržování vysokých cenovek, které jsou jedny z nejvyšších v Evropě. Aukce frekvencí, ke které se s nadějí upínají hlavně řadoví občané ČR, bude mít ovšem další zpoždění.

Dražba měla být původně zahájena stanovením podmínek a otevřením výběrového řízení na podzim roku 2019. V říjnu byl ale start stanoven až na leden 2020 s tím, že není vše důkladně připraveno. Ke konci roku se znovu začalo spekulovat o tom, zda se to stihne. Navíc se objevily zprávy, že se výběrové řízení, připravované Českým telekomunikačním úřadem, nelíbí Ministerstvu průmyslu a obchodu. Obavy se naplnily před několika dny, kdy vláda začala reálně řešit posunutí termínu o další měsíce. Novým termínem prý má být květen či červen, ale mnozí experti tomu moc nevěří a vidí to spíše na podzim. Aukce frekvencí tak může v ČR nabrat až roční zpoždění.

Hádky a personální výměny

Vláda dražbu odsunuje, jelikož není přesvědčená o správnosti zadání pro výběrové řízení. To se přitom doteď připravovalo dva roky. Kritizovala jmenovitě předsedu rady ČTÚ Jaromíra Nováka, že aukci chystá účelově a je potřeba ji předělat. Ten následkem toho před pár dny naštvaně odstoupil. Jeho náhradnicí se stala Hana Továrková, proti které se hned snesla kritika z jiných stran. Tvrdí ale, že výběrové řízení upraví a nachystá transparentně a nestranně. Ať už bude personální složení rady ČTÚ jakékoli, několik věcí je jasných.

Jednak bude mít aukce frekvencí 700 a 3400–3600 MHz pro ČR minimálně několik měsíců zpoždění. Kmitočet 700 MHz přitom bude volný už v červnu po vypnutí DVB-T první generace. V létě už se tedy mohlo budovat a testovat. Namísto toho se bude s trochou štěstí alespoň papírovat. Současně se potvrzuje, jak silný zákulisní boj u takové zakázky probíhá. V dražbě má jít minimálně o 6 miliard pro stát a strategickou výhodu pro vítěze. Stejně tak se pochopitelně operátoři obávají, co nastane, pokud se na našem trhu skutečně objeví čtvrtý hráč. Obyčejní lidé se na to naopak s vidinou nižších cen za tarify velmi těší.

