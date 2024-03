Další soumrak kompaktů? Asus Zenfone 11 představený nebyl!

Asus Zenfone 11 Ultra se zařadí mezi nejvýkonnější telefony současnosti

V oblasti fotoaparátu ale pravděpodobně bude ztrácet na konkurenty

Kompaktní Asus Zenfone 11 se nakonec bohužel neobjevil vůbec…

Asus Zenfone 11 Ultra za sebou má oficiální premiéru a jeho specifikace jsou působivé. Zařadí se mezi nejvýkonnější telefony současnosti a bude konkurovat modelů Samsung Galaxy S24 Ultra, OnePlus 12 nebo Xiaomi 14 Ultra. Telefon se navíc povedl designově, sluší mu to!

Spousta lidí ale netrpělivě očekávala, jestli Asus představí rovněž kompaktní Zenfone 11, který by navázal na předchozí modely. Výkonných a kompaktních telefonů na trhu moc není, v současnosti je to především souboj základních modelů Samsung Galaxy S24 a Xiaomi 14.

Zapomenout nesmíme na iPhone 15 Pro, to je další skvělý kompaktní stroj. Už na podzim navíc Apple představí iPhone 16 Pro, jehož úhlopříčka by měla vzrůst na 6,3 palce. Ale pořád se bavíme o třech telefonech od tří největších výrobců na světě a to není žádná sláva. Asus s kompaktními telefony moc úspěchů nezažil, otázkou zůstává, jestli si za to nemohl sám.

Nedokonalé fotoaparáty v kombinaci se slabou podporou, to je v dnešní době zkrátka smrtící koktejl. Přitom stačilo málo, zapracovat na fotoaparátu a posunout podporu například na úroveň 4+1, tedy 4 aktualizace Androidu a jeden rok bezpečnostních záplat navíc.

Je fajn, že Asus s telefony pokračuje…

Pokud by kompaktní Asus Zenfone 11 existoval a výrobce by zapracoval na slabých místech, mohl to být velmi slušný konkurent zmíněných kompaktních raket. Souhlasím, že úspěch by se nedostavil hned, tři největší výrobci zkrátka mají úplně jinou uživatelskou základnu.

Ale když už výrobce v telefonech pokračuje (což ještě v loňském roce nebylo vůbec jisté), mohl zachovat svou kompaktní řadu. Ale kdo ví, třeba se ještě během roku 2024 kompaktní vlajkové lodě od společnosti Asus dočkáme. Zatím nám ale bude muset stačit Zenfone 11 Ultra, který to ale na trhu bude mít hodně těžké…

Objeví se Asus Zenfone 11 během roku 2024?

Zdroj: Asus