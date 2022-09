Společnost Asus právě představila vylepšenou řadu ROG Phone 6 s označením ROG Phone 6D. Těšit se můžeme na dva modely – ROG Phone 6D a ROG Phone 6D Ultimate, přičemž písmenko D značí, že pod kapotou tikají nejvýkonnější čipsety Dimensity od MediaTeku. Jinak jsou oba dva mobily víceméně stejné, takže pokud se chcete dozvědět více informací, mrkněte na naší recenzi.

Můžeme se těšit na nové chlazení, díky kterému jsou tyto kousky jedněmi z nejvýkonnějších mobilů na světě. Zadní kryt lze otevřít pomocí dodávaného chladiče, což by mělo zajistit mnohem lepší teploty. Výkon obstarává v obou případech čip MediaTek Dimensity 9000+, který by měl ještě o chlup překonat Snapdragon 8+ Gen1. V AnTuTu by měl dosahovat na skóre 1 100 000 bodů.

ROG Phone 6D Ultimate – Official unboxing video | ROG

Počítat můžeme také s 6,78palcovým OLED panelem se 165Hz obnovovací frekvencí, podporou 10bitových barev, HDR10+ a svítivostí až 1200 nitů.

Totožná zůstala rovněž soustava foťáků. To znamená 50Mpx hlavní, 13Mpx ultraširoký a 5Mpx makro snímače. Výdrž má na starost 6000mAh baterie s podporou 65W nabíjení. V tuto jsou mobily dostupné i v Evropě. Za základní ROG Phone 6D ve verzi 12/256GB si výrobce žádá 949 EUR, tedy asi 23 300 Kč. Verze Ultimate pak vychází na 1 399 EUR, tedy lehce přes 34 000 Kč. V jeho balení se však na rozdíl od základní verze nachází také větrák AeroActive Cooler 6

Co říkáte na nový herní mobil od Asusu?

Zdroj: GSMArena