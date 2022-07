Mrkněte: ASUS ROG Phone 6 uniká v celé své kráse

Už za několik dní představí společnost ASUS další produkt ze své řady Republic Of Gamers a nepůjde o nic většího než mobilní telefon ROG Phone 6. O něm už jsme slyšeli několikrát a díky leakerům známe snad všechny podstatné specifikace. Nyní se leaker Evan Blass podělil také o několik oficiálních renderů připravovaného mobilu.

ASUS za pár dní představí ROG Phone 6

Pokud jste někdy měli tu čest s aktuální generací, tedy ROG Phone 5(s), zřejmě vás na designu nic zásadního nepřekvapí. Kromě 6,78palcového AMOLED panelu se 165Hz obnovovací frekvencí nalezneme na přední straně rovněž stereo reproduktory a potěší hráče také fakt, že zde opět absentuje jakýkoliv průstřel. Selfie kamerka je schovaná v horním rámečku. Na zadní straně nalezneme poměrně velký modul s fotoaparáty a samozřejmě také RGB LED osvětlení ve tvaru ROG. To půjde s největší pravděpodobností opět nejrůznějším způsobem upravovat.

Pod kapotou má tikat samozřejmě to nejlepší, co aktuálně Android scéna nabízí, tedy Snapdragon 8+ Gen1 v kombinaci s až 18 GB LPDDR5 RAM a 512GB úložištěm. Výdrž by měla dostat na starost 6000mAh baterie s podporou 65W nabíjení.

Máte doma něco od ROG?

Zdroj: gizmochina.com