Asus ROG Phone 5 selhal v testu odolnosti

Dlouho očekávaný telefon ROG Phone 5 od Asusu byl nedávno představen a nyní na něm provedl svůj tradiční test odolnosti Zack z kanálu JerryRigEverything. Během šesti let, co na YouTube tento kanál působí jsme si zvykli na to, že jde o jakýsi benchmark co se odolnosti týče. A nový ROG Phone v něm selhal.

Asus ROG Phone 5 a test odolnosti

Nejnovější telefony projdou obvykle tímto testem bez větších problémů, ovšem u ROG Phone 5 tomu tak není. Konstrukce telefonu je tvořena z kovu a skla. Ukázalo se ale, že má telefon slabá místa na bočním rámu. Zack vyvinul tlak a pokusil se telefon ohnout, což se mu bez větších problémů podařilo. Rámeček praskl a kromě jiného poškodil také vibrační motor.

The ROG Phone 5 has a Problem – Durability Test Fail!

V testu, kdy dá Zack k displeji zapalovač telefon uspěl. Když ale telefon ohnul, poškodil displej pod ochranným sklem tak, že vůbec nefungoval. Je jasné, že když si takový telefon koupíte, asi jej nebudete úmyslně ohýbat. Je ale fajn vědět, že konstrukce není nikterak odolná a je třeba si dávat na telefon velký pozor.

Co na test říkáte?