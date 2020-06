Herní silák ASUS ROG Phone 3 zkusil AnTuTu. Výsledek asi nepřekvapí

Očekávaný herní supertelefon ROG (zkratka Republic Of Gamers) Phone 3 od firmy ASUS se co nevidět ukáže světu. V posledních týdnech se proto začaly objevovat nové informace popisující jeho vlastnosti a vybavení. Máme první reálné snímky a hromadu specifikací. Teď konečně došlo na něco, co zejména hráči her a obecně milovníci výkonu bedlivě sledují. Otestování v populárním benchmarku AnTuTu. Výsledek se objevil před pár hodinami a příliš asi nepřekvapí. ASUS ROG Phone 3 dosáhl minimálně v jednom z testů v AnTuTu obřího skóre 643 310 bodů.

Toto číslo pochopitelně telefon okamžitě pasuje do role absolutního lídra žebříčku. Nutno ovšem podotknout, že ten je měsíčně aktualizován na základě minimálně tisícovky testů každého mobilu a zobrazuje průměrné bodové zisky. Doposud nejvyšší skóre svítí u přístroje Oppo Find X2 Pro, který získal v průměru 606 389 bodů. I jeho maximální hodnoty tedy byly určitě někde výš. Tak vysoko jako u nového ASUSu ale asi ne. I v budoucích průměrných hodnotách jistě bude podstatný rozdíl.

Nový ASUS ROG Phone 3 tak s největší pravděpodobností splní veškerá očekávání a bude na nějakou dobu podle AnTuTu nejvýkonnějším telefonem světa. V tomto ohledu mu už cestičku vyšlapaly jeho předchozí dvě generace. ROG Phone 2 vydržel na špici až do letošního března.

Který další telefon bude mít ambice nový herní ASUS překonat?

Zdroj: MSP