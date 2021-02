Kompaktní telefon s tím nejlepším? ASUS prý chystá ZenFone Mini

Dle několika různých zdrojů chystá ASUS telefon ZenFone Mini. Společnost tak vedle herního telefonu ROG Phone 4 přinese letos na trh také malý telefon, který by měl však oplývat samými špičkovými parametry. Půjde tak podobnou cestou jako například iPhone 12 Mini, čemuž bude pravděpodobně odpovídat také cena. Zájem o kompaktní telefony však všeobecně roste. Co o něm tedy všechno víme?

ASUS prý chystá ZenFone Mini

Jsme velice zvědaví na to, jak bude ZenFone Mini velký. Velikost telefonů se totiž už několik let jen zvětšuje a kdejaký telefon má v dnešní době 6 a více palců. Vypadalo to, že Apple s iPhonem 12 Mini udělal skvělý krok, ovšem jablečná firma není s prodeji ani trochu spokojena a dokonce zvažuje, že výrobu tohoto modelu ukončí. ASUS se tak bude muset s touto situací vypořádat a zvolit kompromis mezi kompaktností a pohodlným používáním. Malý iPhone totiž dobře vypadá a je roztomilý, ovšem v ruce působí na dnešní poměry opravdu vtipně a práce s ním není žádné terno.

Server DigiTimes uvedl, že bude v telefonu tikat čipset Snapdragon 888, což by vlajkovým parametrům odpovídalo. Dočkat se však také máme slušných fotoaparátů nebo OLED displeje. Telefon by mohl být teoreticky představen už na jaře, ovšem potvrzené to není.

Koupili byste si dnes kompaktní telefon?