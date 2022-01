Není to tak dávno, co jsme vás informovali o tom, že se Netflix pouští do světa her. Nejnovějším přírůstkem se stává hra Arcanium: Rise of Akhan od studia Rogues Games. Jedná se o karetní single-player titul odehrávající se v otevřeném světě.

Arcanium: Rise of Akhan míří na Netflix

Arcanium: Rise of Akhan si odneslo spoustu ocenění a pozitivních recenzí a slibuje spojení žánrů roguelike a deckbuilding. Ve hře nechybí rozsáhlá mapa, která je však rozdělena do několika různých regionů, přičemž každý z nich se může pochlubit specifickými prvky a atmosférou. Samozřejmě si postupně můžete odemykat další hrdiny, kteří disponují charakteristickými a jedinečnými schopnostmi.

Arcanium – Trailer

Hra je k dispozici všem členům, kteří si předplácejí Netflix v oficiální aplikaci. Ještě lepší na tom všem je, že neobsahuje žádné mikrotransakce ani reklamy. Lze ji hrát na zařízeních Android i iOS.

Zkoušeli jste hrát něco na Netflixu?

Zdroj: phonearena