Apple zřejmě brzy představí AirPods Studio. Cena bude vysoká

O tom, že Apple zřejmě brzy představí AirPods Studio se již nějakou dobu ví. Nyní však známe mnohem více informací a také předpokládanou cenu, za tato profesionálně laděná sluchátka. Co o nich tedy vše víme a kolik za sluchátka s logem nakousnutého jablka zaplatíme?

Apple zřejmě brzy představí AirPods Studio

Jeden z analytiků říká, že dodavatel sluchátek AirPods pracuje na zcela nové variantě Studio. K oficiálnímu představení by pak mělo dojít již v červnu a to buď na začátku, nebo na konci, kdy se koná konference WWDC 2020. Co se týče funkcí, nebudou chybět gesta, která jsou pro AirPods tradiční a počítat můžeme také s aktivním potlačením hluku.

Novinkou však má být hned několik čidel, které dokáží například měnit kanály a sami poznají, na kterém uchu je máte (poznají tedy, které ucho je pravé a které zase levé). Sluchátka také rozpoznají, zda je máte na krku či na hlavě a podle toho budou pozastavovat zvuk i multimédia v iOS/macOS. Dle prvních zdrojů má být cena nastavena na 349 dolarů, což je asi 8 800 korun bez daně. Uvidíme, zda se inspirují ostatní výrobci jako například Samsung či Huawei a představí podobné řešení.

Využili byste profesionální sluchátka?

Zdroj: gsmarena.com