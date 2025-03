Chytré hodinky uvidí svět. Integrované kamery (možná) odstartují novou éru nositelných technologií

Apple nevzdává závod v oblasti umělé inteligence, i když jeho vývoj v této oblasti čelil v posledních letech určitým překážkám. Podle nejnovějších informací od respektovaného novináře Marka Gurmana z Bloombergu pracuje americký gigant na ambiciózním plánu – přidá do svých chytrých hodinek Apple Watch kamery. A nemá jít jen o obyčejné vylepšení, ale o zásadní rozšíření funkčnosti, které přinese funkce umělé inteligence přímo na vaše zápěstí.

Kam s kamerou na tak malé zařízení?

Jestli vás napadá, kde by na tak malém zařízení mohla být kamera umístěna, odpověď se liší podle modelové řady. U standardních Apple Watch Series plánuje údajně Apple integrovat kameru přímo do displeje, což by bylo technologicky velmi zajímavé řešení. Naproti tomu robustnější model Apple Watch Ultra by měl dostat kameru na pravou stranu pouzdra, vedle už existující korunky a bočního tlačítka.

Co je ale podstatné – tyto kamery nebudou primárně určeny pro videohovory FaceTime, jak by se mohlo na první pohled zdát. Místo toho budou sloužit jako „oči“ pro umělou inteligenci, konkrétně pro funkci Visual Intelligence, která debutovala na loňské řadě iPhone 16 a nedávno se dostala i na modely iPhone 15 Pro (s aktualizací iOS 18.4).

Vizuální inteligence dorazí i na zápěstí

Visual Intelligence umožňuje zařízením interagovat s okolním světem prostřednictvím umělé inteligence – něco podobného, co Google nabízí už roky ve své službě Google Lens. U iPhonů tato funkce dokáže například přidat informace z letáku o události do vašeho kalendáře nebo vyhledat informace o restauraci, na kterou namíříte fotoaparát.

Na hodinkách by tato funkce mohla být ještě zajímavější a intuitivnější. Představte si, že jdete po ulici, uvidíte zajímavou restauraci. Postačí na ni namířit vaše Apple Watch a okamžitě se vám zobrazí recenze, otevírací doba nebo denní menu. Nebo můžete hodinkami namířit na plakát s koncertem a akce se sama přidá do vašeho kalendáře. Přiznejme si, že vytahovat kvůli takovým věcem telefon je často nepraktické – hodinky jsou vždy po ruce a jejich použití je mnohem diskrétnější.

Jak zareaguje konkurence?

Pokud se Apple skutečně vydá cestou integrování kamer do svých hodinek, můžeme si být téměř jisti, že konkurence nezůstane pozadu. Samsung, který je nejbližším konkurentem Applu v segmentu prémiových chytrých hodinek, by pravděpodobně reagoval vlastním řešením pro řadu Galaxy Watch. Korejský gigant už nyní masivně investuje do umělé inteligence a všude proklamuje vlastní Galaxy AI. Spojení této technologie s kamerou v hodinkách by dávalo dokonalý smysl, zvláště když by mohla těžit z propojení s celým ekosystémem Galaxy zařízení.

Čínští výrobci jako Xiaomi, Honor a Huawei také většinou rychle reagují na inovace a často je nabízejí za výrazně příznivější ceny. Můžeme si být prakticky jisti, že pokud Apple skutečně přinese kamery do hodinek, během roku či dvou se objeví podobná řešení i u těchto značek – pravděpodobně s vlastními AI algoritmy nezávislými na západních službách.

Nicméně některé značky by mohly vzít koncept kamer v hodinkách jiným směrem. Garmin, který se specializuje na sportovní a outdoorové hodinky, by například mohl využít kameru především pro rozpoznávání terénu, identifikaci rostlin na túrách nebo bezpečnostní funkce během venkovních aktivit.

Větší plány s umělou inteligencí

Apple zjevně sází na propojení umělé inteligence se svými nositelnými zařízeními. Podle Gurmana se totiž kamery neobjeví jen v hodinkách – podobné plány má firma i se svými sluchátky AirPods, která by měla v budoucnu také dostat miniaturní kamery pro podobné účely.

Tyto funkce jsou součástí širší snahy Applu konečně dohnat konkurenci v oblasti AI. Zvláště po tom, co s generativní umělou inteligencí zabodovaly firmy jako OpenAI, Google či Microsoft, Apple cítí potřebu ukázat, že i on má v této oblasti co nabídnout. Zatímco nyní spoléhá na modely AI od jiných společností, do roku 2027 (kdy by měly nové Apple Watch s kamerami přijít na trh) plánuje Apple používat své vlastní interně vyvinuté modely.

Pod novým vedením

Za vývojem AI funkcí pro Apple Watch stojí podle dostupných informací Mike Rockwell, který nedávno převzal zodpovědnost za vylepšení Siri pomocí velkých jazykových modelů. Rockswell dříve vedl vývoj Apple Vision Pro a bude nadále pracovat i na operačním systému visionOS.

Co to znamená pro budoucnost chytrých hodinek?

Přidání kamer do hodinek není jen o nové hardwarové funkci – je to o fundamentální změně toho, jak vnímáme a používáme tato zařízení. Z pouhých notifikačních center a fitness trackerů se mohou stát plnohodnotné nástroje pro interakci s okolním světem, které budou schopné reagovat na to, co vidí.

Samozřejmě, tato integrace přináší i otázky ohledně soukromí a bezpečnosti. Jak zajistí výrobci, aby kamery nemohly být zneužity? Budou hodinky nějak signalizovat, že právě nahrávají nebo snímají okolí? A jak se společnost přizpůsobí situaci, kdy prakticky každé zápěstí může potenciálně nahrávat? Na to si budeme muset potenciálně ještě počkat…

Jak se vám zamlouvá myšlenka kamer na chytrých hodinkách?

Zdroj: GSMArena